El açması mayasız gözleme tarifi
Gözleme çocukluktan yetişkinliğe kadar hemen hemen her yaşta sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Üstelik sabah, öğle veya ikindi gibi her vakte de uyum sağlıyor. Kış günlerinde çayınıza eşlik edecek mayasız el açması gözleme tarifi haberimizde.
Mayasız el açması gözleme tarifi mutfakta pratikliği sevenler tarafından araştırılıyor. Hem peynirli hem de patatesli yapabileceğiniz mayasız el açması gözleme hamurunu un, süt, ılık su ve tuz ile 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte pratik gözleme tarifi...
EL AÇMASI GÖZLEME MALZEMELERİ
Hamuru için;
1 su bardağından bir parmak eksik süt
5 su bardağı un
Yarım bardak ılık su
Tuz
İçi için;
Beyaz peynir, maydanoz, sıvıyağ
Peynirli sevmeyenler patatesli de yapabilir
Pişirmek için;
Tereyağı veya margarin
GÖZLEME TARİFİ
Gözleme hamuru için derin bir kap alın. İçine sütü ve suyu ekleyin. Üzerine yavaş bir şekilde unu ilave edin. Unu eklerken tuzunu da atın. Elinize yapışmayacak kıvamı alana kadar un koymaya devam edin. Ardından iyice yoğurun. Kıvamı tamamlandıktan sonra küçük toplara ayırın.
Açacağınız zemine biraz un serpin ve bir parça hamurla açmaya başlayın. Tavanıza göre hamur boyutunu ayarlayarak tek tek açın.
Bir başka yandan yanmaz tavanızı kısık ateşte ocağa koyun. Yufkaların üzerine peynir ve yeşillik karışımından koyup dikdörtgen katlayın. Tereyağı sürüp tavaya koyun. Her iki tarafı da iyice pişirin. El açması gözlemeler hazır. Afiyet olsun.