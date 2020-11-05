El açması mayasız gözleme tarifi

Mayasız el açması gözleme tarifi mutfakta pratikliği sevenler tarafından araştırılıyor. Hem peynirli hem de patatesli yapabileceğiniz mayasız el açması gözleme hamurunu un, süt, ılık su ve tuz ile 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte pratik gözleme tarifi...



EL AÇMASI GÖZLEME MALZEMELERİ

Hamuru için;

1 su bardağından bir parmak eksik süt

5 su bardağı un

Yarım bardak ılık su

Tuz

İçi için;

Beyaz peynir, maydanoz, sıvıyağ

Peynirli sevmeyenler patatesli de yapabilir

Pişirmek için;

Tereyağı veya margarin

GÖZLEME TARİFİ

Gözleme hamuru için derin bir kap alın. İçine sütü ve suyu ekleyin. Üzerine yavaş bir şekilde unu ilave edin. Unu eklerken tuzunu da atın. Elinize yapışmayacak kıvamı alana kadar un koymaya devam edin. Ardından iyice yoğurun. Kıvamı tamamlandıktan sonra küçük toplara ayırın.

Açacağınız zemine biraz un serpin ve bir parça hamurla açmaya başlayın. Tavanıza göre hamur boyutunu ayarlayarak tek tek açın.

Bir başka yandan yanmaz tavanızı kısık ateşte ocağa koyun. Yufkaların üzerine peynir ve yeşillik karışımından koyup dikdörtgen katlayın. Tereyağı sürüp tavaya koyun. Her iki tarafı da iyice pişirin. El açması gözlemeler hazır. Afiyet olsun.