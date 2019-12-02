Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7416
  • 6,329
  • 271.109
  • 107696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kastamonu'nun meşhur lezzeti: Ekşili pilav tarifi!

Kastamonu'nun meşhur lezzeti: Ekşili pilav tarifi!

Kastamonu'nun meşhur lezzeti: Ekşili pilav tarifi!

“Ekşili pilav nasıl yapılır?” sorusu merak ediyor. Kastamonu’nun geleneksel lezzetlerinden biri olan ekşili pilav nasıl yapılır merak ediliyor. Ekşili pilav, Kastamonu’ya özgü siyez bulguruyla yapılmasıyla popüler bir Kastamonu lezzetidir. Lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakan ekşili pilavın nasıl yapıldığı araştırılıyor.

Kastamonu’ya özgü siyez bulguruyla yapılan ekşili pilav deneyenlerin severek tükettiği lezzetler arasında başa geliyor. Kastamonu’nun geleneksel lezzeti olan ekşili pilav nasıl yapılır merak ediliyor. Buğdayın atası olan siyez bulguruyla yapılan ekşili pilav lezzetiyle dikkat çekiyor. Lezzetiyle severek tüketilen ekşili pilavın nasıl yapıldığını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MALZEMELER

2 su bardağı Siyez bulguru

2 adet soğan,

5 su bardağı su

250 gram ebegümeci

Yarım demet nane,

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu,

250 gram ısırgan otu

2 su bardağı ekşi yoğurt,

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça,

tuz,

karabiber

Üzerine:

Maydanoz,

dereotu,

pulbiber

YAPILIŞI

Bulgur, 1 adet ince kıyılmış soğan ve suyu bir tencereye alın. Çorba kıvamına gelene kadar kaynatın. Ebegümeci, nane, maydanoz, dereotu ve ısırgan otunu kıyıp, bulgura ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Diğer taraftan yoğurdu yumurta ile çırpın. Kaynayan karışıma yavaşça ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Kalan soğanı ince kıyın ve tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ekleyin, 1-2 kez çevirdikten sonra pilavın üzerine dökün ve karıştırın. Üzerine kıyılmış maydanoz, dereotu ve pul biber serpin. Sıcak olarak servis yapın.


Demet Özdemir'in yeni dizisinde flaş değişiklik! Projeden ayrıldı
Can Yaman'ın 'Libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den jet yanıt!
Ahmet Kural'ın kaçış planı tutmadı!
'Bilge adamdan bilge cümleler'
Merve Özbey'in mutlu günü
<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı terör örgütünün sözde TSK imamı Sdil Öksüz hakkında b

İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz´ün nerede olduğunu biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Telefonlarda SIM kart dönemin sonu!