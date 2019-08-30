Yumuşak içimli ve lezzetli: Ekşili çorba tarifi
Ekşili çorba sofraları süsleyen lezzetler arasında başa geliyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilmese de ekşi lezzetini sevenler tarafından sık sık tüketiliyor. “Ekşili çorba nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
Ekşili çorba fazla malzeme ve zahmet gerektirdiğinden sık sık tercih edilmeyen bir yemek olsa da ekşili çorbayı seven kısım da azımsanamayacak kadar fazla tercih ediyor. Lezzetiyle hemen hemen herkesin sevdiği ekşili çorba nasıl yapılır merak ediliyor. Ekşili tadı sevenlerin vazgeçmediği ekşili çorba sık sık tercih edilen lezzetler arasında.
EKŞİLİ ÇORBA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 su bardağı mercimek
- Yarım su bardağı dövme buğday
- Yarım su bardağı nohut
- Sıcak su
- 500 gr semizotu veya ıspanak
- 1 yemek kaşığı sumak ekşisi
- 3 diş sarımsak
- Tuz
- Tereyağı
- Kırmızı toz biber
- Nane
EKŞİLİ ÇORBA NASIL YAPILIR
Mercimek, dövme buğday ve nohudu bol suyla yıkayıp haşlayın. Semizotu ve ıspanağı yıkayıp suyunu süzün. Bakliyatı tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip bir taşım pişirip iri parçalar şeklinde doğranmış semizotu veya ıspanağı ekleyin. Sebze hafif piştiğinde kıyılmış sarımsak, sumak ekşisi ve tuzu ekleyin. Tereyağını tavada eritip kırmızı toz biber ve naneyi ekleyin. Baharatlı tereyağını ekleyip servis yapın.