Yumuşak içimli ve lezzetli: Ekşili çorba tarifi

Ekşili çorba fazla malzeme ve zahmet gerektirdiğinden sık sık tercih edilmeyen bir yemek olsa da ekşili çorbayı seven kısım da azımsanamayacak kadar fazla tercih ediyor. Lezzetiyle hemen hemen herkesin sevdiği ekşili çorba nasıl yapılır merak ediliyor. Ekşili tadı sevenlerin vazgeçmediği ekşili çorba sık sık tercih edilen lezzetler arasında.

EKŞİLİ ÇORBA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

Yarım su bardağı dövme buğday

Yarım su bardağı nohut

Sıcak su

500 gr semizotu veya ıspanak

1 yemek kaşığı sumak ekşisi

3 diş sarımsak

Tuz

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Nane

EKŞİLİ ÇORBA NASIL YAPILIR

Mercimek, dövme buğday ve nohudu bol suyla yıkayıp haşlayın. Semizotu ve ıspanağı yıkayıp suyunu süzün. Bakliyatı tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip bir taşım pişirip iri parçalar şeklinde doğranmış semizotu veya ıspanağı ekleyin. Sebze hafif piştiğinde kıyılmış sarımsak, sumak ekşisi ve tuzu ekleyin. Tereyağını tavada eritip kırmızı toz biber ve naneyi ekleyin. Baharatlı tereyağını ekleyip servis yapın.