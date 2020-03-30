Evde ekşi maya tarifi Maya nasıl yapılır?

Su, un ve maya… Evde ekmek yapmanın üç önemli malzemesi. Bazen evde maya olmayabiliyor. Peki, bu durumda maya nasıl yapılır? Zahide Yetiş’le programında mayanın tarifi anlatıldı. İşte size evde hazırlayabileceğiniz ekşi maya tarifi…

EKŞİ MAYA TARİFİ MALZEMELER

Su ve un

EKŞİ MAYA TARİFİ YAPILIŞI

İlk gün su ve unla yoğurun. İkinci günde tekrar un ve su ekleyin. Üçüncü günden sonra yarısını başka kaba almak gerekiyor. Yani her seferinde yarısını alacağız. 10 gün olacak şekilde bu işlemlere devam edin. 10 gün boyunca bir kere karıştır. 1 kilo una 400 gram ekşi maya koyulabiliyor. 10 gün sonra dolaba koyun. Haftada bir kere de yeni un koymak gerekiyor.

MAYA NASIL SAKLANIR?

Buzdolabında saklaması en fazla bir haftadır. Uzun süre saklamak istiyorsanız un miktarını artırın. Oldukça katı şeklinde kurutup cam kavanozunda saklayabilirsiniz.