Ek besin biberonla değil kaşıkla verilmeli

Bebeklerde beslenme konusu anne adayları tarafından araştırılıyor. Özellikle birçok anne sütünün yetmediğini düşünerek ek gıdalardan faydalanıyor. Peki, bu doğru mu? Bebeğin doyup doymadığı konusunda neye göre karar verilmeli? İşte annelerin içini rahatlatacak yanıtlar...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, bebeklerin doğumdan itibaren altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini ve mümkünse emzirmenin en az iki yıl boyunca sürdürülmesini önerdi. Kara, bebeklerin ek beslenmesi konusunda annelere tavsiyede bulundu.

"EK BESİN BİBERONLA DEĞİL KAŞIKLA VERİLMELİ"



Biberon ve yalancı meme kullanımının bebekte meme karmaşası oluşturabildiğini, bu nedenle emzirme sürecini olumsuz etkilediğini belirten Dr. Kara, “Bebeğe ek besin verilmesi gerekiyorsa kaşık, fincan ya da enjektör kullanılmalıdır.” uyarısında bulundu.

Küçük memenin az süt göstergesi olmadığına dikkat çeken Dr. Nazife Kartal Kara, bebeğin yeteri derecede beslendiğini anlamanın yolları hakkında “Elle ya da makine ile sağma sırasında az süt gelmesi de süt miktarı göstergesi değildir ve bebeğin doymadığına işaret etmez. Bebek yeterli idrar ve kaka yapıyorsa, tartıda kilo alımı yeterliyse, keyifliyse, fiziksel ve zihinsel gelişimi normalse doyuyor demektir.” şeklinde konuştu.

EMZİRMEK SÜTÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIR

Doğumdan hemen sonra emzirmenin süt üretimi ve devamlılığı için çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Nazife Kartal, şu bilgileri verdi:



“Doğumdan yaklaşık 4 gün sonra normal süt salgısı başlamış olur. Her bebeğin memeyi boşaltma süresi birbirinden farklıdır ve bebek memeyi tam olarak boşaltana kadar emzirilmelidir. Bebek her ağladığında emzirilmelidir. Ağlamasa bile ilk 40 gün besin depoları yeterli olmadığından yaklaşık 2 saatte bir emmesi sağlanmalıdır. Emzirmeyi sağlayan prolaktin hormonu geceleri daha fazla salındığı için gece emzirmek sütü artırır ve ayrıca bu hormon annenin dinlenmiş hissetmesini sağlar.”



