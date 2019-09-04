Ejder meyvesinin bu özelliğini duyunca çok şaşıracaksınız!

Son günlerde gündem olan ve merak uyandıran bir meyve olan ejder meyvesi hakkında bilinmeyenler oldukça merak ediliyor. Asya ve Güney Amerika’da popüler olan ejder meyvesi son zamanlarda ülkemizde de merak ediliyor. Büyük bir ilgi gören ejder meyvesi maliyeti yüksek olmasından dolayı çok sık tüketilmiyor.

EJDER MEYVESİ NEDİR ?

Ejder meyvesinin anavatanı Asya ve Güney Amerika’dır. Tropikal bir meyvedir. Ejder meyvesi dragon fruit, pitaya, çilek armudu, pitahaya ve kaktüs meyvesi olarak da bilinir. İlk olarak Vietnam’da üretilen meyve zamanla bütün dünyaya yayılmıştır. Son dönemlerde ülkemizde de büyük ilgi görmektedir ve Türkiye’de de üretilmeye başlanmıştır. Faydalarının öğrenilmesi ile insanlarda pitaya nedir ve pitaya faydaları nelerdir merakını uyandırdı.

EJDER MEYVESİ FAYDALARI

Bol besin ve mineral içeren pitaya gözleri güçlendirir.

Yüksek tansiyonu önler.

B1, B2, B3 ve demir açısından zengindir.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Vücuttaki yarık ve morlukların hızlı iyilemesini sağlar.

Akciğer, ince bağırsak ve böbrek hastalıklarının iyileşmesi ejder meyvesinin faydaları arasındadır.

Solunum rahatsızlıklarına iyi gelir.

Sağlıklı doku ve kan oluşumuna yardımcıdır.

Vücudun nem dengesinin düzenlenmesine katkı sağlar.

Tip 2 diyabete en iyi gelen meyvelerdendir.

Kan basıncını düzenler.

Kansere karşı korur. Yumurtalık ve rahim rahatsızlıklarına iyi gelir.

Güçlü afrodizyak besinlerden biridir ve cinsel gücü arttırır.

Dişleri güçlendirir.

Pitaya meyvesi magnezyum, potasyum, kalsiyum ve C vitamini yönünden çok zengindir.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Ejder meyvesi faydaları arasında kemikleri ve iskelet sistemini güçlendirmesi de yer alır.

Çözülebilir lif yönünden çok zengindir ve güçlü bir antioksidandır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi pitaya faydaları arasındadır.

EJDER MEYVESİ NASIL YENİR?

Kültürümüze henüz yabancı olan pitaya farklı görüntüsü ile ilk başta akla ejder meyvesi nasıl yenir sorusunu getiriyor. Ejder meyvesi çiğ olarak yenebilir. Pitaya’yı yemek için keserek etli yüzeyinin çıkarılması gerekir. Ejder meyvesinin kesilmiş hali çekirdeklerindeki benzerlik nedeniyle kiviye benzetilir. Çıkarılan etli kısım çiğ tüketilebilir. Hafif tatlıdır ve düşük kalorilidir. Tatlı meyvelerle yenmesi tavsiye edilen meyve fındık tadı verir ve çıtırdır. Lipidler yönünden oldukça zengin bir meyvedir.

Ayrıca ejder meyvesi çiçekleri de yenebilir ve çiçeklerinden çay yapılabilir. Meyvenin kabuğu yenmez. Hatta kesinlikle yenmemelidir.