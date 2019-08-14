Egzama belirtileri nelerdir?

Egzama alerji ve stres sonucunda deriyi kurutarak, kaşıntıya ve bazen de kabarcıklara sebep olan bir cilt hastalığıdır. Bu durum vücudun bağışıklık sistemine göre değişiklik gösterebilir. Daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülen egzamanın belirtileri el, diz ve dirseklerde ortaya çıkar. Egzamanın oluşumunda genetik faktörlerde söz konusu olabilir. Ayrıca egzamanın daha çok kış aylarında görülmesinin sebepleri ısıtma sistemleri, kalın kıyafetler ve aşırı banyodur.

EGZAMA NEDİR?

Dermatit, bilinen adıyla egzama, genellikle cildin birçok maddeyle teması sonucu duyarlı hale gelmesi ya da genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan çoğunlukla alerjik, iltihaplı deri hastalığıdır. Egzama kişiden kişiye değişen ve birçok farklı biçimde ortaya çıkan bireysel bir hastalıktır. Hastalık bulaşıcı değildir. Hafif egzama vakalarında, cilt kuru, pullu, kırmızı ve kaşıntılıdır. Daha şiddetli vakalarda, deride döküntü, kabuklanma ve kanama meydana gelir. Sürekli kaşıma cildin parçalanmasına ve kanamasına neden olur. Bu durumda, cildi enfeksiyona açık bırakır.

Her 12 kişiden 1’inin yakalandığı hastalık, sıklıkla 1 yaşında ortaya çıkar. Yeni doğan bebeklerde, annenin alerjik bir hastalığının olması, egzama riskini artırır. Yılda yaklaşık 10-15 milyon kişi egzama şikayetiyle doktora başvurmaktadır. Hastalık kimi hastada kısa sürede geçerken, kimi hastada ise yıllarca etkisini göstermeye devam etmektedir.

EGZAMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Atopik deramtitin en önemli bulgusu cilt kuruluğudur. Kuruluğa bağlı olarak ciltte kaşıntılar meydana gelir. Kaşıntı atopik dermatite özgü cilt yaralarının çıkmasına neden olur. Kaşıntıyı terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımladığımız yaralar meydana gelir.

Egzama kızarık, üzeri pütürlü ve sızıntı bulunan lezyonlardır ve hastanın yaşına göre vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkar.

EGZAMADAN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Temizlik ürünlerine direkt temastan kaçının: Temas egzamasının nedeni olan, tahrişe bağlı egzamada doğrudan temizleyiciler, çözücüler, su, sabun, deterjan gibi maddeler etkilidir. Sonuçta bu temizleyicilerin kiri alabilmesi için muhakkak bunları eritmesi gerekir. Bunları eritirken cildin de doğal yağını, nemini erittiğini söyleyebiliriz. Cilt buna bir süre dayandıktan sonra direncini yitirir ve kronik egzama başlar.

Bu tür egzamaların tedavisi bazı ürün ve ilaçlarla yapılabilir ancak bu maddelerden uzak durulmaz ise tekrarlar. Böyle durumlarda eldiven kullanımı oldukça önemlidir.

Alerjiye sebep olabilecek ürünlerden uzak durun: Alerjiyi yapan maddeyle temastan kaçınmak gerekir. Örneğin, alerjik egzama en çok nikel temasında görülür. Bunun dışında değişik ilaçlar, metaller, boyalar da egzamaya neden olabilir. Kimi zaman parfümler bile sebep olabilir. Kişide hangi maddenin etkili olduğunu bulup ondan uzaklaştırmak en iyi korunma şekli olacaktır. Kuaförlerde saç boyası teması nedeniyle sık görülebilir.

Vücudunuzu nemlendirin: Atopik egzamalarda özellikle bahsedilen kuru cildin yumuşatılması çok önemlidir. Cildi kesinlikle nemli tutulması gerekir. Bu hastalarda gündelik nemlendirme bir koruyucu ilaç kadar etkili olabilir. Atopik egzamada bunu yapabilmek mümkün. Çünkü bütün yüzey (özellikle büklüm yerleri diz arkası, dirsek içleri gibi) aday halindedir. Nemlendirme bütün vücut için gündelik olarak uygulanmalı. Özellikle banyo sonrasında yapılması daha etkili olur. Riski sıfır yapmaz ancak en azından azaltır. Kuru ciltte çatlak oluşumu ve bu çatlaklarda kaşıntı hissi ile beraber bir kısır döngü halinde egzama başlayabilir.

Kıyafetlerinizi dikkatli seçin: Yünlü giysiler, cildi kurutucu her türlü durum tetikleyicidir. Kuru cilt atopiklerin başlıca özelliklerinden biridir. Mevcut kuru cilt üzerine bir de kurutucu, tahriş edici etkenler eklendiğinde egzama alevlenmesini çok daha aktif hale getirebilirler.