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  • Düzenli yumurta tüketimi kadınlarda diyabet riskini daha fazla artırıyor
16 Kasım 2020 Pazartesi 14:58 | Son Güncelleme:

Düzenli yumurta tüketimi kadınlarda diyabet riskini daha fazla artırıyor

Düzenli yumurta tüketimi kadınlarda diyabet riskini daha fazla artırıyor
AA

Araştırmaya göre günde bir ya da daha fazla yumurta tüketimi diyabeti tetikliyor. Düzenli yumurta tüketimi ve diyabet arasındaki bu ilişkinin kadınlarda daha belirgin olduğu ifade edildi.

Araştırmalara göre düzenli yumurta tüketimi diyabeti etkiliyor. Günde bir ya da daha fazla yumurta yemenin diyabet riskini artırabileceği belirlendi.

AA'nın NewsMedivalLifeSciences'tan aktardığı habere göre, Güney Avustralya Üniversitesinin Çin Tıp Üniversitesi ve Katar Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli çalışmada, yumurta tüketiminin, Çinli yetişkinler üzerindeki etkisi değerlendirildi.

1991-2009 arasında sürdürülen çalışmada, düzenli olarak günde bir ya da daha fazla yumurta (50 gram ile eşdeğer) tüketen kişilerde diyabet olasılığının yüzde 60 arttığı gözlendi.

Güney Avustralya Üniversitesinde epidemiyolog ve kamu sağlığı uzmanı Dr. Ming Li, çalışmanın yürütüldüğü yıllar boyunca Çin'de sebze ve tahıl ağırlıklı geleneksel beslenme biçiminden daha fazla et, aperatif ve enerji yoğunluklu gıda içeren bir diyete geçildiğini söyledi.

Li ayrıca düzenli yumurta tüketenlerin sayısının 2009 yılında 1991'dekinin yaklaşık iki katına çıktığına işaret etti.

Düzenli yumurta tüketimi ve diyabet arasındaki bu ilişkinin kadınlarda daha belirgin olduğu da ifade edildi.

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