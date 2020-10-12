Düzce kabağı ile kabak tatlısı tarifi! Kabak tatlısının püf noktaları

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı tarifi nedir? gibi soruların cevabı tatlıyla arası iyi olanlar tarafından araştırılıyor. Düzce’de, yöreye has bal kabağı ile dondurma, kaymak, pekmez, fındık ve cevizle servis edilen kabak tatlısı ağızları şenlendiriyor. İşte Düzceli Cezmi Ustadan lezzetli kabak tatlısı tarifi...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Lokanta işleten Cezmi Kambur, bu yıl yağmur ve güneşin kabağın kıvamında yetişmesini sağladığını, kabak tatlısını yemek için çevre illerden gelenlerin olduğunu söyledi.

Düzce’de toprak yapısıyla kendisine has bir tat ve aroma alarak ‘Düzce kabağı’ diye anılmaya başlayan bal kabağının hasadı, eylül ayında başladı. Kabak hasadıyla birlikte özellikle bal kabağı tatlısı da büyük ilgi görüyor. Cezmi Kambur müşterilerine değişik tatlar sunmak için kabak tatlısını kaymak, fındık, tahin, ceviz ve özellikle kamış pekmezi ile sunuyor.

KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Kabak tatlısı hakkında bilgi veren Kambur, kabak tatlısının püf noktalarını şöyle anlatıyor:

"Kabak tatlısı için kabakları 1 gün öncesinden hazırlayıp akşamdan şekere yatırıyoruz. Sabaha kadar kendi kendine sulanıyor, ertesi gün çok kısık ateşte, kabak tatlısını pişiriyoruz. Çevre illerden kabak tatlısını yemek için gelen çok misafirimiz var. Tayinlisini, pekmezlisini, cevizlisini arzu edene kaymaklısını yapıyoruz. Bir de Düzce’nin kamış pekmeziyle renklendiriyoruz ve tatlandırıyoruz.”

Değişik karışımlarla hazırlanan bal kabağı tatlısını yiyenler ise kamış pekmezlisinin değişik bir tadı ve aroması olduğunu söyledi.