Duygusal yeme bozukluğuna yakalanmış olabilirsiniz

Her insanın ruh hali farklı olduğu gibi olaylar karşısında sakinleşme yöntemi de farklıdır. Bazıları can sıkıntısını çayla giderirken bazıları da kendini mutfaktan alamaz. Peki, bu durumun sebebini hiç düşündünüz mü? Neden sevinç veya üzüntü durumunda ortak adres mutfak oluyor? Kafanızın karışık olduğu durumlarda ilk yaptığınız mutfağa gitmek ve yemek oluyorsa bu durum "Duygusal yeme" sorununa işaret olabilir.

Alem Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Armağan Özdemir, duygusal yemenin en önemli nedenlerinden birinin fiziksel açlıkla, ruhsal açlığın ayırt edilmesindeki güçlük olduğunu söyledi. Bu ikisinin arasındaki bazı farkları bilmek farkındalığınızı arttırabilir.

FİZİKSEL AÇLIKLA RUHSAL AÇLIK ARASINDAKİ FARKLAR

1. Duygusal açlık birden hissedilir, bekletilmeye gelmez, mutlaka yemeniz gerekiyordur, fiziksel açlığa dair bedensel belirtiler olmadığı halde, yoğun bir sıkıntı hissi sizi neredeyse bitkin düşürür ve yeme arzusunu zihninizden uzaklaştırmada veya ertelemede güçlük çekersiniz. Fiziksel açlık ise, çok uzun süre aç kalmadığınız takdirde, genellikle yavaş ve aşamalı olarak başlar ve acilen yemek yemeniz gerekmez.

2. Duygusal açlıkta aklınıza hemen sizi rahatlatacağını düşündüğünüz bazı özel yemekler gelir; kendinizi şu cümleyi söylerken bulabilirsiniz “Hemen bir pasta/makarna/dondurma yemem lazım.” Fiziksel açlıkta ise öncelikle karnınızı doyurmanız önemlidir.

3. Duygusal açlıkta farkında olmadan önünüzdekilerin hepsini bitirebilirsiniz ancak fiziksel açlıkta genellikle ne kadar yemek yediğinizin farkındasınızdır.

4. Duygusal açlıkta mideniz dolu olsa da yemeye devam edebilirsiniz; hatta artık rahatsızlık hissedene kadar “biraz daha, biraz daha” yemek isteyebilirsiniz. Fiziksel açlıkta ise doyduğunuzu anlayıp durabilirsiniz.

5. Duygusal açlıkta yediklerinizin sizi daha iyi hissettireceğini düşünürsünüz; ancak yedikten sonra başlangıçtaki iyilik hissinin yerini suçluluk, pişmanlık veya utanç hissi alabilir. Fiziksel açlıkta ise yalnızca bedeninizin ihtiyacını karşılamışsınızdır ve bu duygulara kapılmazsınız.

Eğer duygusal yemeyle ilgili bu özellikler size çok tanıdık geliyorsa, sağlıksız bir biçimde “duygusal yeme” özelliklerini gösterdiğinizi düşünüyorsanız, bu özellikteki yeme sıklığınızın giderek arttığını gözlemliyorsanız, bununla ilgili hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızla ilgili sorunlar yaşamaya başladıysanız ve en önemlisi yemek yemek, sizin sorunlarla başa çıkmada ilk ve en önemli hatta tek yönteminiz haline gelmişse, bu kısır döngüyü kırmak sağlığınızı korumak için önemlidir.