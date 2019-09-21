Duygu Özaslan'ın Neslican Tay mesajına tepki yağdı: Prim yapmaya kalkıyorsun

Kanser hastalığını yenmek için verdiği mücadeleyle örnek olmuştu Neslican Tay.... Yaşama tutunma inancı ve umuduyla Türkiye'de geniş kitlelerce sevgi ve destek görmüştü. Dün gece tedavi gördüğü hastaneden acı haber geldi. Neslican Tay'ın vefatının ardından sosyal medya kullanıcılarının tamamına yakını üzüntüsünü ifade eden paylaşımlar yaptı. Sosyal medya paylaşımları içerisinde, Youtuber Duygu Özaslan'ın paylaşımı dün geceden beri tepkiyle karşılandı.

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan ünlü YouTuber Duygu Özaslan çok tepki çeken mesajında, "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum" dedi.

KISA SÜREDE LİNÇ EDİLDİ

Duygu Özaslan'ın paylaşımındaki "Bana son yazdığın mesajı görmemişim" kısmı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, paylaşımından dolayı Twitter trend listesine girdi. Özaslan için "Şov yapıyorsun", "böyle bir acının üzerinden bile prim yapmaya kalkıyorsun" yorumları yapıldı.

Duygu Özaslan 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger’larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, “Nereden alayım, hangisi iyi” diye... “Bir kanal açsana” dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye’de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube’la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz