Duyanlar inanamıyor! Su içerken yemek borusu yırtıldı

Yaptığı açıklamada hastaya 24 saat içinde müdahale etmek zorunda olduklarını belirten Opr. Dr. Hasan Demir, “Su içerken hastanın yemek borusunda 5 santimlik bir yırtık oluşmuş. Hastanın ileri yaşta olması ve böbrek yetmezliğinin bulunması gibi yüksek riskleri vardı. 24 saat içerisinde müdahale edilmediği zaman ölümle seyreden bir hadise ile karşı karşıya kalabilirdik. Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Meltem Kayahan Ulu'nun yazdığı rapor ile yırtığın konumunu belirledik ve tüm riskleri minimize ederek hastayı kardiyoloji ve anestezi uzmanlarımızla birlikte değerlendirerek operasyona karar verdik. Daha sonra hastayı ameliyat ettik. Yemek borusunun alt ucunda 5 santimlik bir bölüm yırtıktı. Biz bu 5 santimlik bölümü onardık. Şu an hastamız gayet iyi, rahatça su içebiliyor, çorba gibi sıvı gıdalar tüketebiliyor. Taburcu olma aşamasına geldi” dedi.

“25 yıllık meslek hayatımda ilk kez karşılaştım”

Opr. Dr. Hasan Demir, su içerken yemek borusunun yırtılması olayına ilk kez rastladığını belirterek, “25 yıllık meslek hayatımda ilk kez karşılaştığım bir vaka. Hastamızın ileri yaşta olması ve ayrıca böbrek yetmezliği gibi riski artıran bir faktör olmasına rağmen, gerçekten yüz güldürücü bir sonuçla karşılaştık. Normalde yemek borusu yırtılması bu tür hastalarda su içerken yaşanan bir durum değildir. Ancak özellikle altta yatan bir faktör varsa, mesela yemek borusunda ‘divertükül' (şişkin keseler) gibi sıkıntılar varsa olabilir. Genelde öksürük ve kusma gibi yemek borusunun iç basıncını artıran durumlar sonucunda gerçekleşir'' diye konuştu.

Hasta Ayşe Sinan'ın oğlu Ömer Sinan ise olayın aniden gerçekleştiğini belirterek, “Biz Orduluyuz. Geçen Pazartesi saat 17.00 gibi annem rahatsızlandı. Hastaneye götürdük. Acildeki görevli doktor yemek borusunun yırtık olduğunu belirledi. Doktor bizi hemen VM Medical Park Samsun Hastanesine sevk etti. Ambulansla gece buraya geldik. Daha sonra annemi gözetim altına aldılar ve sabah ameliyat oldu. Ameliyat iyi geçti. Annemin hayatını kurtaran doktorlara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

İHA