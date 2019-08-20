Dutun sağlığa kattığı mucizevi faydalar!

Dut; protein ve A, E, C, K vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kalsiyum, demir, folat, tiamin, nisain kaynağıdır. Birçok hastalığın tedavisinde ve cilt bakım malzemelerinde kullanılmaktadır. Daha çok kanseri önlemesiyle ve genel sağlığı koruması ile bilinen dutun faydaları her geçen gün artıyor. Dutun içerdiği vitaminler, bileşenler ve mineraller çok geniş bir skalada organların ihtiyaç duyduğu bütün besinleri kapsıyor.

İŞTE DUTUN FAYDALARI

Dut sevilerek tüketilen bir meyvedir. Kara dut, beyaz dut gibi çeşitleri bulunmaktadır. Kemikleri güçlendirmesi, kalbi koruması, idrar söktürücü etkisinin olması dut faydaları arasındadır. Aynı zamanda oldukça besleyicidir. İyi bir antioksidan kaynağıdır. Dut pekmezi, dut şurubu ve dut pestili şeklinde de tüketilebilir.

A, C ve K vitaminleri başta olmak üzere, demir, kalsiyum, fosfor gibi mineraller içeren dutun faydalarından bazıları:

Sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlık, şişkinlik ve bağırsaklardaki kramplara iyi gelir.

Yüksek oranda demir içerir. Demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırır. Kanı temizler.

Gribe, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

A ve C vitaminlerini ihtiva eder. Antioksidan özelliği vardır.

Göz sağlığını korur.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kemikleri korur, güçlendirir. İçeriğinde bulunan K vitamini, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum sayesinde yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kemik rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar. Özellikle kemik erimesine karşı korur.

Taze yapraklar kanamaları durdurmak maksadı ile buruna ve derideki yaralara tampon yapılabilir.

Ağacın yaprakları idrar söktürücü olarak kullanılabildiği gibi ağacın kabukları ve gövdesi de kurt düşürücü olarak ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılır.

Meyveleri birçok hastalığa iyi geldiği gibi romatizmal ağrılara, böbreklerdeki ağrılara, kansızlık, stres, yorgunluk gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Uykusuzluğa iyi gelmesi de dutun faydaları arasındadır.

Ayrıca bu şifalı meyve pekmez olarak yendiğinde ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına iyi geldiği gibi bronşit, astım gibi akciğer rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Zeka geliştirici özelliği vardır ve çocuklara yedirilmesi tavsiye edilir.

Kalp sağlığını korur.

İdrar söktürücü olarak günlük olarak 10-15 adet civarında meyvesi yenmesi tavsiye edilir.

Ateş düşürücü ve idrar söktürücü etkileri için 50 gr. kuru yaprak 1 lt. suda kaynatılır ve günde 3 bardak içilir.

Kabızlık rahatsızlığına karşı her gün düzenli olarak 10-15 tane meyvesi yenirse kabızlık sorununu çözer. Meyvelerin aç karnına yenilmesi kabızlık rahatsızlığının çözülmesine daha çabuk etki eder.

Böbrekleri güçlendirmesi ve karaciğeri temizlemesi dutun faydaları arasındadır.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN DUT YEYİN!

İçeriğindeki A, E vitaminleri, beta karoten, alfa karoten gibi bileşikleri sayesinde cildi ve saçları korur. Cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Cilt lekelerini azaltır, yaşlılığa bağlı lekelerin oluşmasını engeller. Cilde parlaklık verir, kuru ciltleri nemlendirir. Saçlara ise parlaklık verir. Saç dökülmesini engeller, saçların çabuk uzamasına katkı sağlar. Dut suyu tüketimi ile saçların erken beyazlaması engellenebilir.

DİŞ AĞRISINA KARŞI DUT YAPRAĞI SUYU!

Diş ağrıları için 7-10 adet yaprağı veya kabuğuna yarım litre su eklenir. 10 dk. kadar kaynatılır, soğutulduktan sonra ağızda gargara yapılır. Bu şifalı meyvenin faydaları ile diş ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Ancak uzun sürerse hemen bir diş hekimini ziyaret etmelisiniz.

BEYAZ DUT EGZAMAYA İYİ GELİR!

Egzama tedavisi için beyaz dut faydası oldukça büyüktür. Yaklaşık olarak 15 tane beyaz dut yarım lt. suda 15 dk. kaynatılır. Daha sonra bu su, biraz soğutularak eller 20 dk. kadar bu suda bekletilir. Sudan çıkarıldıktan sonra eller 45 dk. kadar yıkanmamalı ve daha sonra sabun benzeri bir madde kullanmadan yıkanmalıdır. Bu uygulama 2 günde bir defa egzama hastalığı geçene kadar uygulanmalıdır.

KARADUT PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Karadut pekmezi birçok faydası olmakla birlikte zeka geliştirmesi, ülser gibi mide rahatsızlıkları, astım, bronşit, boğmaca gibi akciğer rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle yapılan yiyecek türleri arasında ön plana çıkmıştır.

Soğuk havalarda tüketilirse pekmezi ile vücut direnci sağlanır ve pekmezi iyi bir enerji deposudur.

Kansızlık (anemi) hastalığında da pekmezi tüketilmesi tavsiye edilir.

DUT PESTİLİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Dut pestili, vücut direncini arttırdığı gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Bununla birlikte bu şifalı meyvenin pestilinin faydalarına vücudun su kaybını azaltması ve enerji sağlaması da eklenebilir.

Dut pestili tüketimiyle birçok kanser rahatsızlığında iyileşme sağlandığı saptanmıştır.

KARADUT ŞURUBUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Karadut şurubu faydaları arasında öncelikle hazmı kolaylaştırması ve mideyi rahatlatması belirtilebilir.

Karadut şurubu mide salgısını arttırmasıyla birlikte sindirim düzenleyici olarak da kullanılır.

Ağız yaraları ve boğaz hastalıkları için 1 fincan karadut şurubu 3 bardak suya ilave edilerek günde 5-6 kez gargara yapılır.

Karadut şurubu gargara olarak ağız, diş eti ve boğaz hastalıklarına iyi geldiği gibi bebeklerin yakalandığı pamukçuk hastalığına da iyi gelir.

Mide ve bağırsak iltihaplarına karşı dut şurubu yapılarak günde bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.