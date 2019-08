Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!

Silikon Vadisinin aynısını inşa etmek mümkün değildir. Silikon Vadisindeki dünyaca ünlü HP, YouTube, Google gibi firmaların kurucularının ortak yönü Stanford Üniversitesi’nden mezun olmalarıdır. Silikon Vadisi adeta bir yetenek fabrikasıdır ve dünyanın çeşitli ülkelerinden beyin göçü almaktadır. Oldukça önemli firmaların yerleştiği Silikon Vadisi yaklaşık 1 trilyon Dolar’dan fazla bir pazara sahiptir. Silikon Vadisinde çalışanların sürekli bir rekabet içerisinde olması gerekmektedir.

SİLİKON VADİSİ

Silikon Vadisi Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco vadisinin bir parçası olan San Jose vadisine verilen isimdir. Orijinal ismi “Silicon Valley” olan büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan vadi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunuyor. Bu ismin sebebi ise bölgede yoğun olarak üretim ve geliştirme faaliyetinde bulunan silikon çip üreticileridir ve teknoloji alanında gelişmelere büyük katkı sağlamaktadır.

Sonradan, Silikon Vadisi yüksek teknoloji ile ilgili sektörleri ifade etmek için kullanılan isim olmuştur. Çünkü pek çok bu tip firmanın merkezi veya çıkış yeri burasıdır. Bunlara örnek olarak; Intel, Cisco, Google, HP, Maxtor, Softway Solutions, Apple, Microsoft, Oracle, Nvidia, AMD, Facebook, Twitter, Mozilla sayılabilir. Bugün Silikon Vadisi hepimizin merak ettiği bir yer. Peki Silikon Vadisi nasıl kuruldu, geçmişinde ne var, neden Silikon Vadisi.

SİLİKON VADİSİ’NİN GEÇMİŞİ

1800'lü yıların ortalarında Kuzey Amerika’nın batı sahillerinde bulunan Kalifornia’nın başkenti El Dorado bölgesinde altın yatakları keşfedildi. Bununla beraber Kalifornia “Altın Eyaleti” olarak anılır oldu. kalifornia aynı zamanda süt, bal ve üzüm üretiminde meşhur bir bölgedir. Geçim kaynağı açısından rahat bir yerleşim yerine dönüşen Kaliforniya girişimci ruhlu kişileri kendine çekmeye başladı.

Eski Kalifornia Valisi Leland Stanford, 1891'de Stanford Üniversitesi’ni kurdu. Bu üniversitenin kuruluşu bir nevi vadinin temellerinin atılması anlamına geliyor.

1910 yılında Diod iletkeninin mucidi Lee De Forest Kalifornia’ya yerleşir. Radyo, kıtalar arası telefon iletişimi, televizyon, radar ve erkenden dijital elektroniğin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Stanford mezunları Bill Hewlett ve David Packard üniversitenin desteği ile 1939 yılında kampüs yakınındaki bir garajda Hewlett Packard (HP) şirketini kurdular.

Stanford Üniversitesi Dekanı, üniversitenin çevresindeki bütün arazileri teknoloji şirketlerine satarak bölgenin dünyada teknoloji merkezi olmasını sağladı. İlk şirketler arasında General Electric ve Eastman Kodak bulunuyordu.

Silikon Vadisi’nde ilk ödül William Shockley, John Bardeen ve Walter Brattain’in ilk yarı iletken transistorü icat ederek aldıkları Nobel ödülü oldu.

1957'de “Hain Sekizliler” (Jean Hoerni, Julius Blank, Victor Grinich, Eugene Kleiner, Gordon Moore, Sheldon Roberts, Jay Last, Robert Noyce) Shockley’nin yari iletken transistörünü geride bırakarak daha üstün Fairchild yarı iletken transistörünü geliştirdiler..

1963'ta Doug Engelbert, Fair Stanford Araştırma Enstitüsü’nde ilk bilgisayar faresini (Mouse) geliştirdi ve internet’te online sisteminin temelleri atıldı.

“Hain Sekizliler”den ikisi (Robert Noyce ve Gordon Moore) 1968'de Fairchild şirketini bırakarak Intel’i kurdular.

20 yıldan beri Shockley firmasının bünyesinde çalışan elemanlar ayrıldıklarında tam 65 şirket kuruldu. Elemanların kendi aralarında yaratıcılık konusunda rekabet olması Silikon Vadisinde çok normal bir olaydı ve dolayısıyla bölgede kimse sözleşmeli olarak çalışmak istemiyordu. O zamanlar Amerika’nın Kalifornia Eyaleti hariç diğer eyaletlerde teknoloji şirketlerinde çalışan elemanlar sözleşmeli olarak çalışıyorlar ve kesinlikle işi bıraktıkları zaman işverene rakip olacak şekilde aynı işi kuramıyorlardı.

1971'de Intel ilk mikroişlemci Intel 4004’ü geliştirdi. 1972 de Ethernet internet temelli bu teknoloji LAN’larda (Local Area Network) veri alışverişini mümkün kıldı. “Lan protokolu” yerel bir merkezde yakın olan bilgisayarlarla iletişim kuran protokol demektir. Xerox’un Palo Alto’daki araştırma merkezinde lazer yazıcı icat edildi. İlk dizüstü WYSIWYG (“What you See is What you Get”, yani “ne görürsen onu alırsın” sistemi geliştirildi.

1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak Cupertino’da ilk şirketlerini açtılar ve Apple marka bilgisayarlarını satmaya başladılar.

1994 yılında Jerry Yang, Stanford Üniversitesi’nde bir karavanın arkasında popüler arama motoru Yahoo’yu kurdu.

Stanford mezunları Sergie Prin ve Larry Page 1998 yılında Mountain View’da Google şirketini kurdular.

Mark Zuckerberg Harvard Üniversitesi’nde okurken 2004 yılında Facebook’u kurdu ve Palo Alto’ya taşıdı.

NEDEN SİLİKON VADİSİ

Silikon Vadisi’nin aynısını inşa etmek neredeyse mümkün değildir. Dünyanın ünlü markaları HP, Google, Sun, Intel ve You Tube gibi kurucularının ortak yanı ise hepsinin Stanford Üniversitesi’nden mezun olması Burası adeta bir yetenek fabrikası ve dünyanın çeşitli ülkelerinden de beyin göçü alıyor. Önemli uluslararası firmaların konuşlandığı vadi, yaklaşık 1 trilyon Dolar’dan fazla bir pazara sahip.

En zeki girişimciler kısa zamanda büyük bir servete kavuşuyorlar. 250.000 elemanın çalıştığı Silikon Vadisi’nde elemanların yıllık gelirleri 80.000 Dolar civarında. Elemanlar sözleşmeli çalışmayı pek tercih etmiyorlar. Artık isteyen istediği firmaya geçiş yapabiliyor. İşyerleri çok cazip ve elverişli ortamlar sağlıyorlar. Basketbol sahaları, ücretsiz yemek, masaj ve kuru temizleme hizmetleri hatta bazılar hisse senedi veriyor.

Vadide hızlı hareket etmek ve rakiplerinizden daima ileri olmak zorundasınız çünkü teknoloji hızla gelişiyor ve ürünlere yetişemiyorsunuz. Eğer sizde bir bilişimci iseniz ve ürettiğiniz projelere güveniyorsanız vadide şansınızı deneyebilirsiniz