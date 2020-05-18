Dünyanın en kolay waffle hamuru tarifi! Waffle nasıl yapılır?

Waffle hamurunun tarifi merak ediliyor. İftara pratik tatlı arayanlar “Waffle nasıl yapılır? Kolay waffle tarifi nedir?” şeklinde arama motorlarında araştırma yapıyor. Birbirinden tatlı yaz meyvelerinin çıktığı mayıs ayında waffle yapmanın tam zamanı. Waffle malzemeleri arasında şeker, süt, yumurta, un, yağ ve kabartma tozu yer alıyor. Evde bulunan meyveleri de değerlendirebileceğiniz bu tatlı 7’den 70’e herkes tarafından seviliyor. İşte evdeki malzemelerle 10 dakikalık lezzetli waffle tarifi…

WAFFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 çorba kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

1'er su bardağı un ve süt

3/4 su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

SERVİS İÇİN

Çikolata ve frambuaz sos ve seçtiğiniz meyveler. İsteğe göre dondurma ile servis edebilirsiniz.

WAFFLE TARİFİ YAPILIŞI

Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. Hamuru biraz dinlendirirken o arada kullanacağınız meyveleri hazırlayın. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin. Soslar ve meyveler ile servis yapın.