Dünyanın en kolay profiterol tarifi burada! Profiterolün yapılışı ve malzemeleri

Profiterol nasıl yapılır? Kolay profiterol tarifi ve malzemeleri nelerdir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Mutfağınızda tereyağı, süt, un, nişasta ve çikolata sosu varsa profiterol yapmaya başlayabilirsiniz. İşte lezzetiyle son zamanların en güzel tatlısı profiterolün yapılışı ve malzemeleri...



PROFİTEROL MALZEMELERİ

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı su

75 gram tereyağı

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

KREMASI İÇİN:

4 su bardağı süt

6 çorba kaşığı un

2 tatlı kaşığı nişasta

2 adet yumurta

3 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

ÇİKOLATALI SOSU:

2 paket çikolata,

1 kutu krema.

PROFİTEROL YAPILIŞI

Öncelikle tatlının hamurunu hazırlamakla başlayın.

Bir tencere alın ve içine 2 su bardağı su koyun.

Ardından tere yağını da ilave edip kaynatmaya başlayın.

Bu karışım kaynadıktan sonra 1 su bardağı un ve tuzu koyup iyice karıştırın.

Unu koyduktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar daha kaynatın.

Daha sonra ocaktan alıp ılımasını bekleyin.

Ilıdıktan sonra kullanacağınız yumurtaları bu karışımın içine teker teker kırın ve mikser yardımı ile iyice çırpın.

Kullanacağınız fırın tepsisini yağlayın.

Daha sonra hazırladığınız bu karışımı sıkma torbasının içine koyup tepsiye şekil vererek dizin.

170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişmeye bırakın ve kremasının hazırlanışına geçebilirsiniz.

Kreması için gerekli olan 2 adet yumurtanın sarısı ve beyazını birbirinden ayırın.

Bir tencereye 4 su bardağı süt, 6 çorba kaşığı un, 2 tatlı kaşığı nişasta, 3 çay bardağı toz şeker ve 2 adet yumurtanın sarısını koyup bir süre çırpın.

Bu karışım kaynadıktan sonra 1 paket vanilyayı ilave edin ve ocaktan alın. 2 adet yumurtanın beyazını ise başka bir kabın içinde iyice çırpın.

Çırptıktan sonra ocaktan almış olduğunuz karışımın içine ilave edin ve karıştırın. Daha sonra sosun hazırlanışına geçin.

Bir tencere alın ve içine 1 paket kremayı koyup ısıtın. Sonra ocaktan alın ve çikolataları içine ilave edip karıştırın.

Hamur piştikten sonra hazırladığınız kremayı üzerine dökün. Sonrada sosu üzerine gezdirin. Afiyet olsun…

PROFİTEROL SERVİS ÖNERİSİ

Kolay profiterol tarifiyle profiterolü pastalarınızda da kullanabilir, üzerini fıstık, Hindistan cevizi veya fındıkla süsleyebilirsiniz.