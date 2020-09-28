Dünyanın en kolay lahmacun hamuru tarifi! Tavada lahmacun nasıl yapılır?

Lahmacun hamurunun tarifi ve malzemeleri araştırılıyor. Tavada lahmacun tarifi evde mutfakla arası iyi olanlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Lahmacunun püf noktası ise hamurun dinlendirilmesidir. Hiç bilmeyenlerin bile kolayca yapabileceği lahmacun tarifi hazırladık. İşte "Lahmacun nasıl yapılır?" sorusunun cevabı ve dünyanın en kolay lahmacun hamuru tarifi...



TAVADA LAHMACUN HAMURU MALZEMELERİ

1 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt

3 su bardağı un



Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı

TAVADA LAHMACUN İÇ HARCI MALZEMELERİ

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet büyük boy yeşil biber

1 adet orta boy domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam maydanoz

Tuz, pulbiber, kırmızı toz biber

LAHMACUNUN HAMURUNUN YAPILIŞI

Tavada lahmacun için; ilk önce derin bir kaba 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip, karıştırın. Ardından karışıma yarım paket kabartma tozu ve 3 su bardağına yakın unu azar azar koyun.

Ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız lahmacun hamurundan küçük bezeler yapın. Hafifçe unlanmış tezgah üzerine dizin. Üzerlerini temiz bir bez ile örtüp, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

LAHMACUN İÇ HARCININ YAPILIŞI

Lahmacunun iç harcı için 1 adet büyük boy yeşil biber ve 1 adet soğanı rondodan geçirin. Derin bir kap içine 250 gr kıyma koyun. Üzerine rondodan geçirilmiş biber ve soğanı koyun. 1 adet kabuğu soyulmuş domatesi ve 1 tutam maydanozu da rondodan geçirip, karışımın üzerine ekleyin. Daha sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, pulbiber ve kırmızı tozbiber koyun. Kıymalı harcı kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Karışım rahatça sürülebilecek kıvamda olmalı.

TAVADA LAHMACUN NASIL PİŞİRİLİR?

Bezelerden birini alıp, unlanmış tezgah üzerinde merdane yardımı ile tabak büyüklüğüne yakın ince olacak şekilde açın. Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan sürün. Geniş bir tavayı ocak üzerine koyup, ısıtın. Lahmacunu tavanın içine yerleştirin. Tavanın kapağını kapatın. Kapak buharlaşınca ocağın altını kısın. Kısık ateş üzerinde altı kızarana kadar pişirin. Pişirme esnasında tavanın kapağını çok fazla açmayın. Lahmacun pişerken başka bir tane daha hazır edin. Pişen lahmacunları bir tepsi üzerine alın. Soğuyup kurumaması için lahmacunların üzerlerini temiz bir bez ile örtün. Tüm lahmacunlar piştikten sonra, tavada lahmacunu servis edebilirsiniz.