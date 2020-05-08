Dünyanın en kolay köri soslu makarna tarifi Köri soslu makarna nasıl yapılır?

Köri soslu makarna nasıl yapılır? Köri soslu makarna tarifi nasıl? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Eğer restoranlardaki köri soslu makarnayı özlediyseniz bu tarif tam size göre. Hatta bundan sonra köri soslu makarna tarifi akşam yemeğinin favori listesinde yer alacak. Köri soslu makarna malzemeleri arasında köri ve makarna şart. İftara saatler kala pratik yemek arıyorsanız işte size köri soslu makarna tarifi…

KÖRİ SOSLU MAKARNA İÇİN MALZEMELER



1 paket makarna

1 tatlı kaşığı köri

1 paket krema

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

KÖRİ SOSLU MAKARNA YAPILIŞI

Köri soslu makarnayı kendiniz dedikten sonra artık restoranlardakini beğenmeyeceksiniz. Öncelikle makarnayı haşlayın. Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin. Üzerine köri, karabiber, tuz ve kremayı ilave ederek kısık ateşte pişirmeye devam edin. Krema yoğunlaştıktan sonra makarnayı ilave edin. Makarnanız henüz sıcakken rendelediğiniz kaşarın bir kısmını ekleyip biraz çevirin. Tabağınıza alıp üzerini kaşar peynir ile süslediğiniz makarnanız hazır. Afiyet olsun…

KÖRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

· Körinin en belirgin faydası sindirime yardımcı olmasıdır.

· Tüketilen besinlerin daha çabuk yakılmasını sağlar.

· Köriyi sofrasından eksik etmeyen kişilerde kansere yakalanma riski düşüktür.

· Özellikle de meme kanseri, prostat ve pankreas kanserlerinde olumlu etkilerine rastlanmıştır.

· İçeriğinde bulunan kurkumin maddesi sayesinde antioksidan özellik taşır.

· Etkili bir antioksidan olduğu için Karaciğer hastalıkları, kan yolu hastalıkları gibi bazı hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

· Eklemlerde yer alan iltihapların giderilmesini sağlar.

· Ayrıca Köri hafızanın gelişmesini sağlar. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için köriden faydalanıldığı bilinmektedir.

· Körünün bir diğer faydası da cinsel yoldan bulaşan hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır.

· Kabızlığa iyi gelen ve göz hastalıklarını tedavi edici özelliğe sahip olan körü aynı zamanda tok tutma etkisiyle sofralarda sıklıkla tercih edilir.

· Körinin zayıflamaya da etkisi olduğunu belirten uzmanlar sindirimden beyine kadar birçok hastalığın tedavisinde etkili sonuçların alındığını belirtmektedirler.