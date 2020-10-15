Dünyanın en iyi "50" tatlısı belli oldu! Listede Türkiye'den lezzetler de var

CNN Travel tarafından paylaşılan “Dünyanın en iyi 50 tatlısı” listesi arasında Türk tatlılarının da yer alması heyecanlandırdı. Yenilen güzel yemeğin üzerine getirilen tatlı hemen hemen hiç kimsenin reddedemeyeceği lezzetlerden bir tanesidir. Özellikle kültürümüzle de özdeşleşen birçok tatlı dünya lezzetleri arasına girmeyi başardı. İşte aralarında Türk tatlıların da bulunduğu dünyanın en iyi 50 tatlısı...



DÜNYANIN EN İYİ 50 TATLISI BELLİ OLDU

CNN Travel “Dünyanın en iyi 50 tatlısı” listesini yayınladı. Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya, Amerika'dan Avrupa'ya uzanan birbirinden lezzetli tatlılar arasında Türkiye’ye ait tatlılar da yer alıyor. İşte iştah kabartan 50 tatlı...