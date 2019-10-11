Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili az bilinen detaylar!

Dünya Kız Çocukları Günü araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl 11 Ekim'de kutlandığı bilinen Dünya Kız Çocukları Günü dünyanın farklı noktalarında coşkuyla kutlanıyor. Cinsiyet eşitsizliğine farkındalık uyandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Kız Çocukları Günü halen günümüzde 11 Ekim'de kutlanmaya devam ediyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ TARİHÇESİ

11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü için en çok uğraşan ülkelerden biriside Türkiye'dir. Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 11 Ekim tarihinde kabul edilen "Dünya Kız Çocukları Günü", dünya genelinde kız çocuklarının haklarının korunması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi için ilan edilmiştir.

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun"

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Bir kız cocugu egitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun

Düşlerindenvurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Allah bizlere Vatanını Milletini Seven Ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin.Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor,önemsiyoruz

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor Hayallerine koşan, okuyan, "kız çocuğusun" diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim..