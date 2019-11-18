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  3. Dünya bu kardeşleri konuşuyor! 35 yıl sonra kavuştular

Dünya bu kardeşleri konuşuyor! 35 yıl sonra kavuştular

Dünya bu kardeşleri konuşuyor! 35 yıl sonra kavuştular

Kolombiya'nın Armero şehrinde patlayan Nevado del Ruiz volkanı tüm dünyada konuşulmuştu. Yaklaşık 35 yıl önce gerçekleşen bu patlamada 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiği biliniyor.

Bu trajedik olay sebebiyle yüzlerce çocuk anne ve babasını kaybederek başka ailelere evlatlık verildi. Bu çocuklardan biri olan Jenifer de la Rosa, da İspanyol bir aileye evlatlık verilmişti. Yanardağ patladığı sırada 2 haftalık olan Rosa uzun uğraşlar sonucunda kardeşinin izine rastladı. Jenifer, Kolombiya’ya gelerek ailesinden hayatta kalan tek kişi olan kız kardeşi Angelo Rendon’a kavuştu. 


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