Makyajda bu adımları izleyenler fark yaratıyor

Dumanlı göz makyajı, sosyal medyada izlediğimiz makyaj bloggerlarının da etkisiyle oldukça popülerleşti. Bu makyajın gözleri ön plana çıkardığı ve etkileyici bakışlar sağladığı da bir gerçek. Ama bazı makyajlar o kadar kötü oluyor ki insanı makyajdan soğutuyor. Bu duruma düşmek istemeyenler için, işte 6 adımda dumanlı göz makyajı!

1. ADIM: MUTLAKA BİR GÖZ BAZI UYGULAYIN.

Göz bazı, dumanlı göz makyajının belki de en önemli adımı olabilir. Göz makyajı yapmadan önce göz bazı kullanmak, makyajın kalıcılığını arttırır. Ayrıca renklerin daha iyi ve pigmentli çıkmasını sağlar. Sonuçta hiç kimse iki saat sonra pul pul göz altına dökülen bir makyajla gezmek istemez öyle değil mi?

2. ADIM: TEN RENGİ BİR FAR KULLANIN.

Dumanlı göz makyajında farları oldukça iyi dağıtmak ve karıştırmak gerekir; fakat göz bazı uyguladıktan sonra bunu yapmak biraz zorlaşabilir; çünkü fırçayı değdirdiğiniz yerde far direkt sabitlenecektir. Bu yüzden farları karıştırabileceğiniz bir zemin hazırlamanız gerekir. Bunun için de göz bazını uyguladıktan sonra, mutlaka ten rengi bir far kullanmalısınız.

3. ADIM: GÖZÜNÜZÜN KATLANDIĞI YERİ BELİRGİNLEŞTİRİN.

Dumanlı göz makyajının en önemli adımlarından birisi de gözün katlandığı yeri belirginleştirmektir. Bunun için toprak tonlarında bir renk seçmeniz doğru olacaktır. Doğal bir gölge sağlayacağından, her renk makyaja uyum sağlar. (Püf noktası: Eğer düşük göz kapağına sahipseniz, gözlerinizi daha açık göstermek için bu adımı kaş kemiğinize doğru taşırarak uygulayabilirsiniz.)

4. ADIM: GÖZÜNÜZÜN DIŞ BÖLGESİNİ VE KİRPİK DİPLERİNİZİ BELİRGİNLEŞTİRİN.

Bu adım için katlanma bölgesine uyguladığınızdan daha koyu bir far seçmeniz gerekir. Öncelikle siyah (veya koyu kahverengi) bir farla alt ve üst kirpik diplerinizi belirginleştirin. Dumanlı göz makyajı etkisini vermek için de gözünüzün dış bölgesinde bir C harfi çizer gibi bu farı uygulayın. İyice dağıtın ki gerçekten dumanlı ve buğulu bir etki yaratsın.

5. ADIM: GÖZÜNÜZÜ AYDINLATIN.

Dumanlı göz makyajında gözü aydınlatma adımı da diğer tüm adımlar kadar önemlidir. Gözü daha çekik ve daha açık göstermek adına bu adım mutlaka uygulanmalıdır. Açık renk, aydınlık bir farı (simli veya sedefli olması daha iyi olacaktır) göz pınarınıza ve kaş altınıza uygulayın. Daha sonra aynada karşıya doğru bakın ve göz kapağınızın tam göz bebeğinizle aynı hizada olan yerine de bu farı uygulayın.

6. ADIM: BOL MASKARA

Dumanlı göz makyajını ortaya çıkaran, kedi gibi bakışlar yakalamanızı sağlayan bu adım kesinlikle atlanmamalıdır. Kirpiklerinize doğru şekilde uyguladığınız maskara gözünüzü daha yukarı taşır ve daha etkileyici bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Bonus: Dumanlı göz makyajı yaptığınızda nude tonlarda bir ruj sürerseniz, göz makyajınız daha ön plana çıkacaktır.