Dukan diyeti ile kilo vermeyi denediniz mi?

Dukan diyeti Fransız beslenme uzmanı Pierre Dukan'ın oluşturduğu bir diyet programıdır. Dünya çapında büyük ilgi gören Dukan diyeti, proteine dayanmaktadır. Yaklaşık 40 sene öncesinde bulunmasına rağmen son zamanların popüler diyeti haline gelmiş olan Dukan diyetini birçok ünlü de uygulamıştır.

DUKAN DİYETİ VE EVRELERİ

Fransız tıp doktoru Pierre Dukan, kendi tasarladığı Dukan diyetinin temelini evrelere ve yulaf kepeğine dayandırıyor. 4 farklı evreden oluşan bu diyetin detaylarına geçmeden önce onu biraz daha yakından tanıyalım ve anlayalım. Önce ilk evresinde vücudun şaşırması bekleniyor. Bu sayede alışkın olduğu düzenden çıkan vücut, daha hızlı sonuçları da beraberinde getiriyor. Ardından diğer evreler uygulanıyor ve kalıcı, hızlı kilo verilmesi sağlanıyor. Sakatat, hindi füme, dana füme, jambon ve etlerin bolca bulunduğu diyet farklı aşamalardan oluşuyor. Dukan, 4 aşamasını en zorundan en rahatına şu şekilde tanımlıyor:

ATAK EVRESİ: SAF PROTEİN DİYETİ

Ortalama süresi beş gün olan dönem, yüksek motivasyonla rejime başlandığı, ilk verimli sonuçların bir an önce beklendiği ve hızla cevap alındığı belirleyici döneme atak evresi denir. En hızlı kilo kaybı da bu süreçte olur.Üç temel besin grubundan saf proteinleri ele alan kısım; protein bakımından en zengin besinler olan et, balık, deniz ürünleri, kümes hayvanları, yumurtalar, süt ve süt ürünlerini seçerek gruplayan bir rejim şeklidir. kilo kaybı konusunda direnç gösteren bireylerde hızlı etki gösterir.

SEYİR EVRESİ: ALTERNATİF PROTEİN DİYETİ

Ortalama süresi verilen kilo başına bir hafta olan dönem, izin verilen tüm pişmiş ve pişmemiş sebzelerin diyete eklendiği, günün herhangi bir saatinde “istenilen miktarda” ve istenilen karışımlar halinde tüketilmesine izin verir. Bu seyir evresi, hedeflenen kiloya varılıncaya kadar kesintisiz sürdürülmelidir.

KİLO KAYBINDAN SONRA GÜÇLENDİRME EVRESİ

Ortalama süresi verilen kilo başına on gün olan dönem, Dukan Diyeti’nin asıl amacı beslenmeyi yalnızca ana besinlerle sınırlayan ve kilo vermenin önemini unutmadan, geriye alınmasını önleyen diğer aşamalara göre daha barışçıl olan evre.

Diyetin başlangıcı daha zengin ve ödüllendirici iken bu dönem kilo vererek hareketlenen metabolizmanın kendini toplamasını riske girmeden beklemek üzere çeşit ve miktarı sınırlanmış besinlere dayanır. Bu nedenle; günde iki dilim ekmek, bir porsiyon meyve ve peynir, haftada iki porsiyon karbonhidrat ve özellikle haftada iki ödül yemeği bu aşamaya dahil edilmiştir.

UZUN SÜRELİ KORUMA

Hedeflediği kiloya ulaşmış eski aşırı kilolu ancak hassas kişiye üç temel önlem önerilir. Hayatının geri kalanı boyunca her Perşembe günü, rejimlerin en verimlisi ve silahların en güçlüsü olan saf protein diyeti, asansör kullanmamak (temel egzersizler), günde üç yemek kaşığı yulaf kepeği.

İnsanı “etobur bir avcı” olarak tanımlayan Dukan, doğasına en çok uyacak şekilde evrensel besinlerin üçüncü grubu olan ve düşük kalori değerlerine sahip proteinlerden zengin beslenmeyi esas alır. Her türlü bitkisel ve hayvansal yağa, basit şeker ve karbonhidrat grubunun çoğunu kilo dostu, sağlık düşmanı ilan etmiştir.