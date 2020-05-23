Dudak dolgusu konusunda bilinmeyen gerçekler! Dudak dolgusu kimlere yapılır?

Dudak dolgusu estetiği son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, dolgu estetiği kimlere yapılır? Süresi ne kadar olmalıdır? İşte dolgu estetiği hakkında doğru bilinen yanlışlar...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, estetik amaçlı dolguların daha canlı, parlak ve ışıltılı bir görünüm elde etmek amacıyla, yapısal eksiklik ya da yıpranma belirtilerinin en çok dikkat çektiği yüz, boyun ve el sırtında kullanıldığını belirtti.

Uygun tıbbi ortamda konunun uzmanları olan estetik-plastik cerrahlar ve dermatologlar tarafından deri içine ya da deri altına uygulandığını ifade eden Dalmış, "Dış görüntüsünü sorun edinip bize başvurarak ameliyatsız çözüm arayan, daha canlı ve ışıltılı bir estetik görünüm arzu edenler, kaza ya da ameliyat sonrası oluşan bozukluklar için çare arayanlar dolgu işlemlerinden yarar görebilir. Metabolik kronik hastalıkları olanlara uygulanamaz. Uygulama için 18 yaştan küçük olanlara, hamilelik sürecinde olan bayanlara ve doğumdan sonra emziren annelere uygulanmamalıdır. Güncel hazır dolgu maddeleri arasında en sık tercih edilenler hyaluronik asit içerenlerdir. Bu dolgular derinin yapıtaşlarından olan bu maddenin sentetik benzerleridir ve bir süre sonra vücut tarafından emilerek yok edilmektedir. Alerjik bünyelilerde ya da daha önce benzer bir durum yaşamış olanlarda kullanılmaz." dedi.

Uygulamanın ömrünün kişiden kişiye, yaşam biçimine ve metabolizmaya bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini belirten Dalmış, şu şekilde konuştu: