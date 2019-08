Down sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenler!

Down sendromu, vücutta bulunan 46 kromozomun +1 olması ile bilinen genetik bir durumdur. Başka bir ifade ile 21 numaralı kromozomun bir çift yerine birden fazla kromozon eklenmesi sonucunda oluşan üç kromozonlu olmasıyla toplamda 47 kromozona sahip olmasına denir. Doğan her 800 bebekten biri down sendromlu olarak dünyaya gözlerini açıyor.

Bu sendrom, hastalık olamadığı gibi gereken eğitim verildiğinde çok başarılı olabilirler. Birbirlerine benzerlik gösteren bu sendromu yaşayanlarda çekik göz, kısa parmaklar, kalın ense, küçük ağız ve burun gibi belirgin özellikler görülebilir. Diğer çocuklara göre daha geriden gelmelerine rağmen uygun eğitimlerle topluma karışmaları onlarında bir çok konuda başarılı olabiliklerini göstermektedir.Nedeni henüz tam olarak bulunmasa da daha çok 35 yaş üstü annelerde görülürken çok genç yaştaki anne adaylarında da görülebilir.

Bu sendromu tanımlamak için anne karnında yapılan testler buunmaktadır. Yalnız bu testler kendi içinde bir çok risk barındırmaktadır. Düzenli kontroller bu sendromu yaşayan anne babaların çocuklarının beslenme düzenine dikkat etmelidir zira metabolizmaları az çalıştğı için kilo alma eğilimleri çok fazla olacaktır. Bu durum hem fiziksel sorunlara hemde ruhsal gelişiminde zorluk yaşamanıza neden olabilir.

DOWN SENROMU YAŞAYANLARIN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER NELERDİR?

Eğitimi aksatmadan hemen başlanması Down Sendromu yaşayan çocuklarımızın, yaşama katılması toplumun ayrılmaz parçası olamasını gerekli fizik tedavilere erken başlanması ilerde yaşanacak sorunları azalmasına yardımcı olabilir.

ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ

Her çocuk farklıdır. Down Sendromu yaşayan çocuklarda da durum aynıdır. Farklı sorunlar, özel ilgi ve uğraş istemektedir. Çocuğun el becerisi zihinsel durumu göz önüne alınarak özel programlarla zihinsel ve duygusal becerisi gelişebilir. Bununla beraber sosyalleşip toplumdan uzak kalmamaları sağlanır.

FİZİK TEDAVİ MERKEZLERİ

Yürümeye geç başlayan down sendromlu çocuklar iki aylıkken fizik tedaviye başlamalıdır. Fizyoterapist ve anne babanın yardımı ile düzenli şekilde yapılan egzersizlerle kasları gelişip kuvvetlenir.

KONUŞMA TERAPİSİ

Down Sendromlu çocukların, konuşması da yürümesi gibi geç başlamaktadır.3 yaşında ilk kelimelerini telafuz ederken bu durum terapi yardımı alınmadığında daha da ileri bir zamana atabilir. Terapiyle birlikte 2-3 yaşında konuşmaya başlayabilirler.Unutulmamalıdır ki Down Sendromu bir hastalık değildir. Tek tedavi eğitimdir. +1 kromozonla toplumumuzun en sıcak çocukları olmaya adaylardır. Her sene 21 martta Down Sendromu Günü kutlanarak farkındalık oluşturumuştur. Bizden tek farkları +1 sevimlilikleridir.