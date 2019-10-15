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  3. Dövmeli Alaca Çorba nasıl yapılır? İşte tarifi

Dövmeli Alaca Çorba nasıl yapılır? İşte tarifi

Dövmeli Alaca Çorba nasıl yapılır" İşte tarifi

“Dövmeli Alaca Çorba nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya merak duyan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Dövmeli Alaca Çorba Gaziantep ve yöresine ait bir yemek olmakla birlikte aslında normal Alaca Çorbadan pek farkı yoktur. Dövmeli Alaca Çorbanın Alaca Çorbadan farkı Dövmeli Alaca Çorbada dövme yani aşurelik buğday kullanılmasıdır. İkisi de birbirinden lezzetli olan bu çorbalardan birini seçmek size kalmış.

Dövmeli Alaca Çorba, Gaziantep’ mutfağına ait bir çorbadır ve Gaziantep’in yöresel tatlarından biridir. Gaziantep’e gidildiğinde kesinlikle orada yemek çok daha farklı olacaktır ancak gidemeyenlerin Dövmeli Alaca Çorbayı kendi evlerinde yapmaları da pek tabii mümkündür. Dövmeli Alaca Çorbayı misafirleriniz için yapabileceğiniz gibi her zaman tüketebilirsiniz. İçeriğindeki buğday, nohut, mercimek sizi içerdiği lifler sayesinde tok tutacak sağlıklı bir alternatiftir. 
 
 DÖVMELİ ALACA ÇORBA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
1 su bardağı dövme (aşurelik buğday)
Yarım su bardağı nohut
Yarım su bardağı yeşil mercimek
2 soğan
30 gr tereyağı
1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
2 çorba kaşığı tarhun
2 dolmalık kuru biber
Tuz
 
DÖVMELİ ALACA ÇORBA NASIL YAPILIR?
 
Dövme ve nohudu bir gece önceden ıslatın. Bir tencereye alıp bol suyla haşlayın. Nohutlar yumuşayınca mercimeği ekleyin. Hepsini birlikte iyice pişirin. 
 
Soğanları ve biberleri temizleyip halka şeklinde doğrayın. Pişen bakliyatlara ekleyin. Kırmızıbiber ve tuzu ilave edin.
 
Tereyağı, tarhun ve kırmızıbiberi bir tavaya alın. 1 dakika pişirip çorbaya ilave edin. Sıcak servis yapın.
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