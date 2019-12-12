Dolunay ikizler burcuna nasıl etki edecek? 12 Aralık 2019 Perşembe

İkizler burcu 12 Aralık 2019 Perşembe yorumları merak ediliyor. İkizler burcunu taşıyanlar bugün doluyın getireceği etkiyi günlük burç yorumlarında okuyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

İKİZLER BURÇLARI 12 ARALIK 2019 PERŞEMBE (22 MAYIS - 21 HAZİRAN)

Bugün arkadaşlarınla birlikte olmak ve kendini ortaya koymak isteyeceksin. Sabırsız enerjiler altında olabilirsin. Harcamalarını yaparken dikkatli olmalısın. Cömert olman güzel ancak dozunu kaçırman, ay sonunda seni zorlayabilir. Arkadaşlarına borç vermen gerekirse iki kere düşünmeli ve partnerinin de fikrini almalısın.

İKİZLER BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcu insanları hızlı düşüncelerine uygun çabuk hareket ederler. Ayni anda birkaç işi birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Bu yüzden değişik karakterli olmaları ile tanınırlar. Bu yapılarını her zaman görebilmek mümkündür. Son derece neşeli ve mutlu oldukları bir anda, aniden mutsuz olabilirler. Çevreleri tarafından sürekli yanlış anlaşılabilirler. Herhangi bir konuda bilgileri az bile olsa, bunu çok iyi gizlemeyi başarırlar. Aksine; kulaktan dolma duydukları bilgileri öyle ustaca anlatırlar ki, dinleyenler onları o işin uzmanı sanırlar. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Düşünüyorum' dur. Fakat bu düşünceleri hep yeni arayışlara doğru yönelmiştir. Bu yüzden uzun soluklu çalışmalar onları yorar. Kendilerini iyi eğitmiş ikizler hoş ve zariflikleri ile yaşamı zevkli kılarlarken, eğitimsiz olanlar da yaşamı o kadar çekilmez hale getirirler. Kendi paralarına karşı tutumlu davranmalarına karşın, başkalarının paralarını kolayca harcayabilirler.

İKİZLER BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür.

Astrolog Ceylin Çelebi

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