Uzmanlar açıkladı: O tedavi ile çocuk sahibi olma şansı artıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan, tedavinin 2 tür hasta grubuna uygulanabildiğini ifade etti ve şunları söyledi:

"İki farklı hasta grubuna uyguluyoruz. Birincisi rahim içi zar dokusunun kürtaj, ameliyat gibi nedenlerle zarar gördüğü hastalar. Bu kadın hasta grubu hiçbir şekilde adet olamıyor ve yumurtaları çok iyi kalitede olsa dahi bu kadınlar hamile kalamıyor. Buna 'Asherman Sendromu' diyoruz. Bir diğer hasta grubu ise yumurtalıkların zafiyeti, erken bir yetersizliği nedeniyle tüp bebek tedavilerinde yumurta kalitesi yetersiz olan ve hamile kalamayan hastalar."

'RAHİM İÇİ DOKUSU TAMİRATINDA TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Bu hastalarda ilaç yerine farklı bir tedavi seçeneği olan hastanın kendi kök hücrelerinin rahim içine nakledildiğini belirten Prof. Dr. Arıkan, "Kişinin kendi kök hücrelerini alarak bunları temizleyip, izole ederek, bazen de çoğaltarak iyileşmesini istediğimiz organlara uyguluyoruz. Bu sayede tıbbın diğer alanlarında da kullanıldığı gibi rejenerasyon, organların canlandırılması, rahim içi zar dokusunun daha iyi çalışır hale gelmesi veya yumurtalıkların kalitesinin yükselmesi ve daha kaliteli yumurtalar, hormon değerlerinin yükselmesi gibi etkiler elde ediyoruz. Rahim içi dokusunun tamiratı konusunda Türkiye'de bir ilk diyebiliriz" dedi.

'YÜZDE 50 BAŞARI'

Tedavinin henüz 4 hastada uygulandığını belirten Prof. Dr. Arıkan, "Biz henüz 4 hastada uyguladık. Bunlardan 2 tanesi yumurta rezervini arttırmak için diğerleri ise rahim içi hasarını düzeltmek için yaptığımız hastalardı. Bir gebeliğimiz de var ama bizim asıl kriterimiz hormon değerlerinin, yumurta kalitesinin yükselmesi ve rahim içi dokusunun kalınlaşması" dedi.

Dünyada da yöntemin birkaç yıldır uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Arıkan, "Bizim uyguladığımız rahim zarı altına tamirat amacıyla direk mikro dozda uygulama yapılan araştırmalar yok. İspanya'da daha farklı bir yöntemle yapılıyor. Biz bunu geliştirerek uyguluyoruz. Bu şekilde dizayn edilmiş, bu etkide bir çalışma dünyada yok. İspanya'daki hasta grubunda yüzde 50 başarı oranından söz ediliyor" dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Hastanın kendi kemik iliğinden kök hücre için kemik iliği sıvısı lokal anestezi altında alınıyor. Birkaç dakika süren işlem sonrasında aynı gün içinde kan örneğinin işlenmesi, kök hücrelerin izole edilmesi sonrasında hasta organlara uygulanması, aynı tüp bebek tedavisindeki gibi genel bir anestezi altında yapılıyor. Takip eden aylarda rahim içindeki dokuda iyileşme ve yumurta sayısında artış görülüyor.

DHA