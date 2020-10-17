Doktor Ender Saraç'tan virüse iyi gelen sarımsaklı çay tarifi

Koronovirüse karşı iyi gelen bitki çayları bu sene ilgi odağı oldu. Kilis zeytin ve zeytinyağı tanıtım etkinliğine katılan Dr. Ender Saraç, koronavirüse karşı iyi gelen şifalı çay tavsiyesinde bulundu.



İHA'da yer alan habere göre Oylum Höyük’te Kilis zeytin ve zeytinyağı tanıtım günü etkinliğine katılan Dr. Ender Saraç, koronavirüse karşı iyi gelen çay tarifi verdi.

Etkinlikte zeytinyağının faydalarını anlatan Saraç, zeytin yaprağı, limon, zahter, sarımsaktan oluşan koronavirüse karşı etkili olduğunu söylediği şifalı çayı şu şekilde anlattı:

“Bu çay hem tansiyonunuzu düşürecek, hem korona virüsten koruyacak, hem kan şekerini düşürecek, damarları açacak müthiş bir çay, insülin direncine birebirdir. Aromatik bitkileri demlediğimiz zaman muhakkak üzerine kapatıyoruz. Aromatik yağlar içerisinde kalsın diye, bu çay tansiyonu düşürür, kolesterol düşürür, damar açar, korona virüse, hatta mantar ve diğer mikroorganizmaların üremesini yavaşlatır. insülin direncine iyi gelen, pandemi süresince aldığımız kiloları geri vermeye yardımcı olacak olan müthiş bir çay formülüdür. İçerisine direnci attırmak için bir parça limon koyuyoruz. Herkes evinde yapabilir.”