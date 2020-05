Doğumdan ne kadar süre sonra estetik yapılabilir?

Anne adayları bir yandan doğuma hazırlanırken bir yandan da doğum sonrası alınan kiloları, anne estetiğini ve fiziksel değişiklikleri düşünüyor. Doğumdan sonra estetik ne zaman yapılabilir? Anne estetiği nedir? gibi soruların cevabı anne adayları tarafından merak ediliyor. Haberimizin devamında doğum sonrası estetikle ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Anne estetiği hakkında İHA'ya bilgi veren Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bekir Atik, “Annelik güzel ve her kadının hayal ettiği bir deneyimdir. Her kadın bu duyguyu tatmak ancak sonrasında fit bir vücuda sahip olmak ister. Hamilelik sırasında doğal olarak fazla yemek yenildiği için maalesef ki kilo sorunu yaşanabiliyor. Ne kadar diyet yapılıp istenilen kiloya ulaşılsa da vücudumuzda oluşan sarkıkları her zaman gizleyemiyoruz. Ve istediğimiz görünümü elde edemiyoruz. Bununla birlikte, anneler çocuklarına kavuşurken, hamilelik ve doğumun vücutlarında oluşturduğu değişimden çoğu zaman mutsuz kalırlar. Ancak bununda bir çözümü vardır. ‘’Annelik Estetiği’’ başlığı altında toplanan birkaç farklı işlem ile hayal ettikleri vücuda kavuşmaları mümkündür.” dedi.

DOĞUMDAN SONRA NE ZAMAN ESTETİK YAPILABİLİR?

Anne estetiğinin annelerin çocuk sahibi olup emzirme dönemi bittikten sonra dış görünüşü rahatsız eden değişikliklerin giderilmesi ve iyileştirmesi amacıyla yapılan cerrahi bir işlem olduğunu ifade eden Dr. Atik, şu şekilde anlattı:

“Anne estetiği yaptırmak isteyen hastalar doğumdan 6 ay geçtikten sonra yapılması önerilir. Doğum ile birlikte alınan fazla kilolar ve sonrasında hızla kilo kaybı vücutta bazı önemli değişikliklere neden olmaktadır. Göğüslerde hacim kaybı, Ciltte sarkmalar, Vücudun farklı bölgelerinde yağlanma, Zayıflamış karın kasları genellikle bir veya daha fazla hamileliğin olumsuz sonuçlarındandır ve birçok kadını annelik estetiği adına altında estetik operasyonları bir çözüm olarak aramaya iter. Bununla birlikte, hastaların anne estetiğinden sonra neler olacağını anlamaları çok önemlidir.

Suçlu hissedebilirsiniz. Anneler doğum sonrası kendilerini tam anlamı ile bebeklerine adadıkları için, kendilerine para veya zaman harcamak yanlışmış gibi hissedebilirler. Plastik cerrahinin kişi için büyük bir yatırım olduğu göz önüne alındığında, anne estetiğini seçmek sizi suçlu hissettirebilir. Ancak kişinin ailesine ve çevresine yararlı olabilmesi için özgüvene de ihtiyacı olur.

Özgüveni yükseltmek için , kendisine harcadığı zaman ve para aslında bir kayıp değildir. Özgüvenli mutlu bir anne , daha sağlıklı çocuklar yetiştirebilir. Zor olsa da dinlenmelisiniz; Anne estetiği, özellikle kombine yapılan işlemlerde bir miktar dinlenme süresi gerektirir. Bu süre zarfında, çocukla ilgilenme kısıtlanabilir. Giyinmek ve yıkanmakta bile yardıma ihtiyacınız olabilir. Birçok anne, her şeyi kendi başına yapmaya çalışma fikriyle mücadele eder. Bu süre zarfında yardım istemek iyileşme sürecinizi kısaltacağı gibi sizi de rahatlatacaktır.

Bazı anneler iyileşme döneminde dinlenmediği için iyileşme sürelerinin uzamasına sebep olabilirler. En azından 1-2 hafta boyunca çocukların bakımını bir başkasıyla paylaşmak gereklidir. Böylece iyileşmek için zaman kazanılmış olacaktır. Sonuca ulaşmak biraz zaman alabilir; Anne estetiğinin tam sonucunu almak hemen olmamaktadır. En başında morarma, şişme ve hareketlerde kısıtlılık olacaktır. Ancak bu iyileşme sürecinin normal bir parçasıdır. İşlem sonrası göğüsleriniz olduğundan iri, karnınız tam anlamıyla incelmemiş olabilir. Bu oldukça doğal ve ödemden kaynaklanan şeylerdir. 6 hafta içerisinde tamamı geçmiş ve iyileşmiş olacaksınız. Bu süre içerisinde en önemli şey sabırdır.

Yükselip alçaldığınız bir dönem: Cerrahiyi fiziksel bir deneyim olarak algılama eğilimindeyiz, ancak bu fiziksel olduğu kadar duygusal bir deneyimdir. İşlem sonucu nihayet hayal edilen fit görünüme sahip olunacaktır. Bu heyecanlı bekleyiş duygusal olarak iniş çıkışlara neden olabilmektedir. Ayrıca iyileşme döneminde yaşanacak olan aksaklıklar kişiyi duygusal olarak yıpratabilmektedir. Bu nedenle işlem sonrası doktorun tavsiyelerine en dikkatli şekilde uyulmalıdır. "Pişmanlık" duyduğunuz anlar olabilir: İyileşme tamamlandıktan ve ameliyattan sonra nihai sonuçlar görüldüğünde, kadınların büyük çoğunluğu ameliyatlarının sonucundan mutluluk duyar. Ancak iyileşme sürecinde pişmanlık anları yaşamak yaygındır. Bu, özellikle ilk sonuçlarınız hayal ettiklerinizle tam olarak eşleşmediğinde yaşayabilirsiniz. Bu noktada sabır oldukça önemlidir. Bu süre içerisinde doktorunuzla sürekli temasta olmak sizi rahatlatacaktır.

Sonuç olarak bu noktada sizi anlayacak ve her adımda yönlendirecek bir hekim bulmak en önemli adımdır. İşlem sonrası uzun bir süre takip edilip güvende hissetmeniz oldukça önemlidir. Bu konuda tecrübeli bir hekimden yardım alabilirsiniz.”