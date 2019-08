Doğum sonrası 5 önemli beslenme önerisi

ANNE VE BEBEK

Bir bebeğin gelişiminde, anne sütünün önemi çok büyüktür. Anne sütü, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük rol oynar. Bebek, birçok besin ihtiyacını anne sütünden karşılar. Anne ortalama günde 700-800 ml süt salgılayabilmektedir. Bebeğin de annenin de sağlıklı gelişebilmesi için annenin beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Eğer anne beslenmesine dikkat etmeyip vücunun ihtiyacı olan enerjiyi, proteini, mineral ve vitaminleri almazsa sütü kesilir. Annenin vücudu bitkin düşer böylece bağışıklık sistemi de azalır. Süt emmeyen bebekte hazır mamalardan yeteri kadar besini alamaz bu nedenle bebeğin de sağlığı tehlikeye girer.

EMZİREN ANNENİN SU İHTİYACI

Emziren bir anne, normalden daha fazla su kaybeder. Bu nedenle bol bol su tüketmelidir. Bu sıvı ihtiyacını taze sıkma sularından veya sudan karşılamalıdır. Bir annenin, yaklaşık 2L su tüketmesi önerilmektedir. Mevsime, bireye vb etkenlere göre bu miktar artabilmektedir. Ancak mümkünse 2L’nin altına düşmemek gerekir.

DOĞUM SONRASI KİLOLAR

Doğum sonrasında asla şok diyetler yapılmamalıdır. Vücut tamamen beslenmeden mahrum bırakılmamalıdır. Vücuda zaman tanınmalıdır. Genellikle doğum sonrası kadınlarda, ortalama 8.5kg gider. Eğer ki anne hamilelik boyunca beslenmesine dikkat etmişse annenin hamilelik öncesi kilolarından ortalama 4.5 kilo fazlası kalmış olur.

ANNENİN TÜKETMESİ GEREKTİĞİ BESİNLER

Emziren anne, kalsiyum bakımından zengin olan süt, yoğurt ve peynir tüketmelidir. Aşırıya kaçılmamalıdır. Her gün mutlaka 1 adet yumurta tüketilmelidir. C vitamini bakımından çok zengin olan kuru fasulye, bulgur, mercimek, mandalina, domates, maydanoz gibi meyve ve sebzeler tüketilmelidir. Yemeklerde iyotlu tuz kullanımı tercih edilmelidir. Kuru meyvelerden her gün birkaç tane yenilmelidir. Hazır yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

HAMİLELİK SONRASINDA BESLENMENİN TEMEL PRENSİBİ

Doğumdan sonra annenin vücudu yine bir değişime girecektir. Bu değişim sürecini bozmamak ve eski formumuza kavuşmak adına günlük protein, mineral, kalsiyum gibi ihtiyaçların düzgün bir şekilde karşılanması gerekir. İster emziren anne isterse normal bir birey için şok diyetlerin hiçbir faydası yoktur. Şok diyet sonrasında vücudun bütün dengesi alt üst olur. Hamilelik sonrasında uygulanan diyette annenin biraz daha fazla yemesi gerekir. Çünkü emzirdiğinden dolayı vücudu normale göre daha çok enerji harcayacaktır.

ÖRNEK BESLENME PROGRAMI

Sabah: –1 bardak su

-1 haşlanmış yumurta

-1 parça peynir

-Salata

-1 yemek kaşığı pekmez

Ara öğün: –3 kuru kayısı

-3 ceviz

Öğle yemeği: -1 porsiyon etli sebze yemeği

-Salata

-1 bardak taze sıkılmış meyve suyu

Ara öğün: -1 mevsim meyvesi

-1 bardak süt

Akşam yemeği: -1 kase çorba

-1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

-Balık veya et ızgara

-Salata