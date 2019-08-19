Doğum lekeleri neden olur?

Doğum lekelerinin oluşumuyla alakalı halk arasında yaygın bir kanı vardır. Öyle ki,annelerin hamilelik dönemlerinde aşerdikleri bir besini yiyememeleri durumunda bebeklerinin vücutlarının herhangi bir yerlerinde o besinin şeklini alan bir leke oluştuğu kulaktan kulağa dolaşır. Örneğin çilek lekesi veya elma şeklinde leke oluşması durumunda, annenin aşerdiğinde elma yahut çilek yememiş olmasından kaynaklandığı öne sürülür.

Bir diğer yaygın olan söylenti ise bebekte oluşan şekli bozuk lekelerin annenin hamile iken çalmış olduğu yiyeceğin lekesi olduğu söylentisidir. Fakat bunlar sadece söylenti olarak kalmıştır. Günümüzde bilim bu doğum lekelerinin gerçek oluşum nedenlerini açıklamaktadır.

DOĞUM LEKELERİ NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Doktorlar doğum lekelerin oluşumunun sebebini tam olarak bilmemekle beraber oluşumunda cilt hücrelerinin gelişim ve yerleşimiyle ilgili hatanın meydana gelmesi, bir dengesizlik oluşması yoluyla kendini gösterdiğini söylüyorlar.

Kan damarlarının olağan dışı çoğalması ve genişlemeye başlaması sonucunda doğum lekeleri bebeklerde görülebilir.

DOĞUM LEKELERİ İKİYE AYRILIR;

Portwine (Porto şarabı) olarak adlandırılan lekeler damarsal lekelerdir. Bu lekeler doğum anında ortaya çıkarlar ve kırmızı, pembe ve mor renklerinde olurlar. Porto şarabı doğum lekesinin oluşma olasılığı binde üçtür ve genelde baş, boyun ve yüz bölgesinde görülmektedir.

Diğer doğum lekesi ise yine damarsal lekelerden olan çilek lekesidir. Çilek lekesi bebek doğduktan sonra ortaya çıkar.

Gittikçe büyüme özelliğine sahip olan çilek lekesi sabit boyda da kalabilir. Çilek lekesi vücudun her yerinde ortaya çıkabilir lakin boyun, göz çevresi veya omurga bölgesinde bulunması durumunda önemsenmeli ve doktora danışılmalıdır. Bunun haricinde bulunan lekeler belli bir zaman sonra kendiliğinden geçme eğilimine sahiptirler.