Doğum kontrol hapları kısırlığa neden olur mu?

Doğum kontrol haplarının kısırlığa sebep olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstenmeyen gebelikleri önlemek için en çok tercih edilen korunma yöntemlerinden biri olan doğum kontrol haplarının 'Yumurtalık kanseri'ne engel olduğu belirtiliyor.

"Doğum kontrol hapı gebelik oluşmasını engellemeye yönelik hormon içeren ilaçlardır" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Oya Ünsal Erbay, "Doğal kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içerirler. Yumurtlamayı durdurarak ve rahim ağzından rahim içine sperm geçişini önleyerek gebeliği önlerler. İlaç bırakıldığı andan itibaren her şey eski haline döner ve hamilelik şansı tekrar başlar." dedi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Op.Dr. Erbay, doğum kontrol hapının bırakılması halinde hamile kalınabileceğini, kısırlığa neden olmadığının da altını çizdi. İşte doğum kontrol haplarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar...

KİSTLERİ AZALTIYOR, CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Antalya Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Oya Ünsal Erbay, doğum kontrol haplarının faydalarının çok olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Düzenli kullanıldığı takdirde çok daha etkili koruma sağlıyor. Adet sürecini düzenliyor. Akıntıları azaltıyor. Çok faydaları olan bir korunma yöntemidir. Rahmi ve yumurtalığı koruyor. Yumurtalık kanserine engel olurken kistlerin de azalmasını sağlıyor. Çikolata kistlerini, pelvik ağrılarını ve adet sancısını azaltıyor. Bu yüzden çok tercih ediyoruz. Bununla birlikte cildi güzelleştiriyor, saçları gürleştiriyor ve sivilceleri azaltıyor."

GEBELİK ÖNLEMEDE GÜVENİLİR

Doğum kontrol hapları düzenli kullanıldığı ve unutmadan devam edildiği sürece bir sorun olmadığına dikkat çeken Op.Dr. Erbay, "Genelde 21 ve 28 tablet olan doğum kontrol hapları var. 21 tablet olanları kutu bitiminden bir hafta olarak ara vererek devam ediyoruz. Unutmadan kullanılırsa yüzde 99 yakın koruma özelliği var. Bu yüzden güvenli. Unutulması durumunda ise korumama, leke yapma ve adet düzensizliği gibi durumlar da oluyor." dedi.

Doğum kontrol hapların kullanım şekli hakkında da bilgi veren Op.Dr. Erbay, "İlaç kullanımına adetin içindeyken başlıyoruz. Her gün aynı saate alınmasını öneriyoruz. Unuttuğunda da ertesi gün sabaha kadar alma süresi var. Onun dışında birkaç gün arka arkaya unutmuşsa risk oluyor." dedi.

HANGİ RİSK GRUBUNDAKİLER KULLANAMAZ

Çok fazla faydasının olmasının yanında, doğum kontrol hapının kullanmaması gereken gruplarında olduğunu belirten Op.Dr. Erbay, şu bilgileri verdi: