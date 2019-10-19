Doğum izni biten kadınlar için zorluklar başlıyor! İşte öneriler

Çocuğunuzu bırakıp iş hayatına dönmenin üzüntüsüyle anneler çocuklarını incittikleri duygusuna kapılabilirler. Bunun hissedilmesi oldukça normaldir. Fakat aileye yeni katılan bebek ebeveynlerine çeşitli sorumlulukları da yüklemektedir. Pek çok anne çocuğunun daha rahat bir ortamda büyüyebilmesi, iyi koşullarda yetişmesi için çalışmayı tercih eder. Çocuğunuz için çalıştığınızı hatırlamak, olumsuz fikirlerden arınmanıza yardımcı olacaktır.

ÇOCUĞUNUZ YANINIZDA DEĞİLKEN ENDİŞE DUYMANIZ

Etrafta sürekli bahsi geçen 0-3 yaş arası çocukların anne ile büyümelerinden bahsedilmesi, bunu yerine getiremeyen annenin kendisi için yetersizlik hissi duymasına neden olabilmektedir. Güven duyduğunuz bir bakıcıya çocuğunuzu bırakmaktan dolayı kendinizi suçlu hissetmemelisiniz. Aşırı koruyucu tavır göstermek çocuğun gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Baş edemediğiniz durumlarda uzman yardımı almaktan çekinmeyin.

İŞE DÖNMEDEN EVVEL BEBEĞİNİZİ BİBERONA ALIŞTIRABİLİRSİNİZ

Çocuğun 6 ayını doldurmadan annenin işe başlaması, bebeğin biberon ile beslenmeye ihtiyacı olduğuna işaret eder. İşe başlayacağınız günden evvel bebeğinizi biberona alıştırmak yararlı olabilir. Kimi kaynaklarca biberonun, bebeğin emmesini bırakabileceğinden bahsederken kimileriyse günde bir kez biberon ile bebeğinizi besleyebileceğinizi söyler.

Sütünüzü pompa yardımıyla depolayarak, bebeğinizi emziremediğiniz zamanlarda anne sütüne devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca göğsü uyararak sütünüzün kesilmesinin de önüne geçmiş olursunuz.

İŞTEN AYRI KALDIĞINIZ DÖNEMDE İŞ YERİNİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

İşten ayrı kaldığınız süre boyunca iş arkadaşlarınız ile iletişimi sürdürmek, işinizle ilgili yaşanan gelişmelerden haberdar olmak adına iş yerinize ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Yapacağınız bu ziyaretler işinize yabancılaşmanın önüne geçtiği gibi işinize geri dönüşünüzü de kolaylaştıracaktır.

HER İŞİ TEK BAŞINIZA GÖĞÜSLEMEK YERİNE YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Size biçilen rolleri yerine getirmek konusunda yetenekli olabilirsiniz. Fakat bu mükemmellik çabası çalışan anneyi yorabilmektedir. Ev ve iş arasında kurulacak denge için eşinizden yardım alabilir, geceleri bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak adına eşinize talepte bulanabilirsiniz. İş paylaşımı sayesinde, çalışan ebeveynler günün yorgunluğunu atmak ve yarına hazırlanmak için kendilerine dinlenme alanı yaratabilirler.