Doğum çantası için size özel öneriler

Anne adayları için doğuma hazırlık süreci hayli önem taşıyor. Doğuma gitmeden önce hazırlık aşamasında doğum çantası hazırlandığı biliniyor. İlk defa anne olacaklar için doğum çantasında bulunması gerekenler araştırılıyor. Doğum çantasında bulunması gerekenleri sizler için derledik.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:53
Doğum çantası için size özel öneriler

ANNE İÇİN;

EMZİRMEYE UYGUN BİRKAÇ GECELİK, SABAHLIK:

Hamile pijaması karın kısmının geniş olması ve emzirme özelliği bulundurması açısından rahat olacaktır.

EMZİRME SÜTYENİ:

Bir iki adet emzirme sütyeni sizin için kullanışlı olacaktır.

SAÇ TOKASI:

Saçlarınızdan bunaldığınızda ve toplamak istediğinizde ihtiyacınız olacak bir ürün.

PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI:

Tek kullanımlık iç çamaşırı tercih edebilirsiniz. İşinize yarayacaktır.

HASTANE ÇIKIŞ KIYAFETİ:

Eve dönerken rahat kıyafetlere ihtiyacınız olacaktır.

ÇORAPLAR:

Ayakların üşüme ihtimaline karşın bir iki çift çorap bulundurmak iyi olacaktır.

BİR ÇİFT TERLİK:

Hastanede yürüyüş yaparken terliğe ihtiyaç duyacaksınız.

NÜFUS CÜZDANI, NAKİT PARA:

Hastane giriş işlemleri için ihtiyacınız olacak, her ihtimale karşın yanınızda para bulundurmanız iyi olacaktır.

GÖĞÜS UCU KREMİ, GÖĞÜS KALKANI:

Özellikle ilk günlerde yaşayacağınız yara problemleri için kullanışlı iki ürün.

DUDAK KORUYUCU:

Doğum sonrası dudaklarınız kuruduğunda kullanabileceğiniz bir ürün.

TELEFON ŞARJI:

Telefona ihtiyacınız olabileceği durumlarda şarjınızın bitmemesi için yanınıza şarjını almalısınız.

DİŞ FIRÇASI, DİŞ MACUNU:

Hastanede kaldığınız süre boyunca diş fırçalarken ihtiyacınız olacaktır.

VÜCUT VE YÜZ KREMİ, BAKIM ÜRÜNLERİ:

Bakımlarınızı doğum sonrası ihmal etmemeniz için bakım ürünlerinizi de alabilirsiniz.

MAKYAJ ÇANTASI:

Doğum sonrasında ya da hastane çıkışında makyaj yapmak istediğinizde ihtiyacınız olacaktır.

PİLATES TOPU:

Hastanelerde bulunuyor olmasına rağmen yine de alınabilir, doğum öncesi rahatlattığı söyleniyor.

BEBEK İÇİN

HASTANE ÇIKIŞ TAKIMI:

Doğumdan sonra hastaneden eve dönerken bebeğinize giydirebileceğiniz bir set kullanışlı olacaktır.

İÇ BODY:

Kıyafetlerin içerisine giydirmek için mutlaka almanız gereken bir kıyafet.

TULUM:

Tek parça giydirilmesi sebebiyle sizin için de çok kullanışlı bir kıyafet.

ÇORAP:

Doğumdan sonra bebeğinizin ayağının üşümemesi için çorap bulundurmalısınız.

AĞIZ MENDİLİ:

Belki de en çok ihtiyacınız olacak ürün ağız mendili olacaktır. Bolca bulundurmakta fayda var.

ŞAPKA:

Bebeğinizin başının üşümemesi için bu da bulundurulması gerekenlerden bir tanesi.

BEBEK BATTANİYESİ:

Bebeğinizin üşümemesi için yanınıza bir iki tane battaniye almanız iyi olacaktır.

BEBEK BEZİ:

Hastaneler bebek bezini bulunduruyor olsa da birkaç tane almanızda fayda var.

ISLAK MENDİL:

Islak mendil de en çok kullanacağınız ürünlerden birisi. Yanınızda fazlasıyla paket bulundurmalısınız.

ARABA KOLTUĞU:

Bebeğinizi eve götürürken kullanmak için yanınızda olmalı.

ANA KUCAĞI:

Bu da bebeğinizi taşımak için kullanışlı bir ürün.

ELDİVEN:

Yüzünü çizmemesi için tırnaklarını kesemediğiniz süreçte bulundurmanız gereken bir ürün.

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