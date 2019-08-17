Doğum çantası için size özel öneriler

ANNE İÇİN;

EMZİRMEYE UYGUN BİRKAÇ GECELİK, SABAHLIK:

Hamile pijaması karın kısmının geniş olması ve emzirme özelliği bulundurması açısından rahat olacaktır.

EMZİRME SÜTYENİ:

Bir iki adet emzirme sütyeni sizin için kullanışlı olacaktır.

SAÇ TOKASI:

Saçlarınızdan bunaldığınızda ve toplamak istediğinizde ihtiyacınız olacak bir ürün.

PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI:

Tek kullanımlık iç çamaşırı tercih edebilirsiniz. İşinize yarayacaktır.

HASTANE ÇIKIŞ KIYAFETİ:

Eve dönerken rahat kıyafetlere ihtiyacınız olacaktır.

ÇORAPLAR:

Ayakların üşüme ihtimaline karşın bir iki çift çorap bulundurmak iyi olacaktır.

BİR ÇİFT TERLİK:

Hastanede yürüyüş yaparken terliğe ihtiyaç duyacaksınız.

NÜFUS CÜZDANI, NAKİT PARA:

Hastane giriş işlemleri için ihtiyacınız olacak, her ihtimale karşın yanınızda para bulundurmanız iyi olacaktır.

GÖĞÜS UCU KREMİ, GÖĞÜS KALKANI:

Özellikle ilk günlerde yaşayacağınız yara problemleri için kullanışlı iki ürün.

DUDAK KORUYUCU:

Doğum sonrası dudaklarınız kuruduğunda kullanabileceğiniz bir ürün.

TELEFON ŞARJI:

Telefona ihtiyacınız olabileceği durumlarda şarjınızın bitmemesi için yanınıza şarjını almalısınız.

DİŞ FIRÇASI, DİŞ MACUNU:

Hastanede kaldığınız süre boyunca diş fırçalarken ihtiyacınız olacaktır.

VÜCUT VE YÜZ KREMİ, BAKIM ÜRÜNLERİ:

Bakımlarınızı doğum sonrası ihmal etmemeniz için bakım ürünlerinizi de alabilirsiniz.

MAKYAJ ÇANTASI:

Doğum sonrasında ya da hastane çıkışında makyaj yapmak istediğinizde ihtiyacınız olacaktır.

PİLATES TOPU:

Hastanelerde bulunuyor olmasına rağmen yine de alınabilir, doğum öncesi rahatlattığı söyleniyor.

BEBEK İÇİN

HASTANE ÇIKIŞ TAKIMI:

Doğumdan sonra hastaneden eve dönerken bebeğinize giydirebileceğiniz bir set kullanışlı olacaktır.

İÇ BODY:

Kıyafetlerin içerisine giydirmek için mutlaka almanız gereken bir kıyafet.

TULUM:

Tek parça giydirilmesi sebebiyle sizin için de çok kullanışlı bir kıyafet.

ÇORAP:

Doğumdan sonra bebeğinizin ayağının üşümemesi için çorap bulundurmalısınız.

AĞIZ MENDİLİ:

Belki de en çok ihtiyacınız olacak ürün ağız mendili olacaktır. Bolca bulundurmakta fayda var.

ŞAPKA:

Bebeğinizin başının üşümemesi için bu da bulundurulması gerekenlerden bir tanesi.

BEBEK BATTANİYESİ:

Bebeğinizin üşümemesi için yanınıza bir iki tane battaniye almanız iyi olacaktır.

BEBEK BEZİ:

Hastaneler bebek bezini bulunduruyor olsa da birkaç tane almanızda fayda var.

ISLAK MENDİL:

Islak mendil de en çok kullanacağınız ürünlerden birisi. Yanınızda fazlasıyla paket bulundurmalısınız.

ARABA KOLTUĞU:

Bebeğinizi eve götürürken kullanmak için yanınızda olmalı.

ANA KUCAĞI:

Bu da bebeğinizi taşımak için kullanışlı bir ürün.

ELDİVEN:

Yüzünü çizmemesi için tırnaklarını kesemediğiniz süreçte bulundurmanız gereken bir ürün.