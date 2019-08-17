Doğum çantası için size özel öneriler

ANNE İÇİN;
EMZİRMEYE UYGUN BİRKAÇ GECELİK, SABAHLIK:
Hamile pijaması karın kısmının geniş olması ve emzirme özelliği bulundurması açısından rahat olacaktır.
EMZİRME SÜTYENİ:
Bir iki adet emzirme sütyeni sizin için kullanışlı olacaktır.
SAÇ TOKASI:
Saçlarınızdan bunaldığınızda ve toplamak istediğinizde ihtiyacınız olacak bir ürün.
PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI:
Tek kullanımlık iç çamaşırı tercih edebilirsiniz. İşinize yarayacaktır.
HASTANE ÇIKIŞ KIYAFETİ:
Eve dönerken rahat kıyafetlere ihtiyacınız olacaktır.
ÇORAPLAR:
Ayakların üşüme ihtimaline karşın bir iki çift çorap bulundurmak iyi olacaktır.
BİR ÇİFT TERLİK:
Hastanede yürüyüş yaparken terliğe ihtiyaç duyacaksınız.
NÜFUS CÜZDANI, NAKİT PARA:
Hastane giriş işlemleri için ihtiyacınız olacak, her ihtimale karşın yanınızda para bulundurmanız iyi olacaktır.
GÖĞÜS UCU KREMİ, GÖĞÜS KALKANI:
Özellikle ilk günlerde yaşayacağınız yara problemleri için kullanışlı iki ürün.
DUDAK KORUYUCU:
Doğum sonrası dudaklarınız kuruduğunda kullanabileceğiniz bir ürün.
TELEFON ŞARJI:
Telefona ihtiyacınız olabileceği durumlarda şarjınızın bitmemesi için yanınıza şarjını almalısınız.
DİŞ FIRÇASI, DİŞ MACUNU:
Hastanede kaldığınız süre boyunca diş fırçalarken ihtiyacınız olacaktır.
VÜCUT VE YÜZ KREMİ, BAKIM ÜRÜNLERİ:
Bakımlarınızı doğum sonrası ihmal etmemeniz için bakım ürünlerinizi de alabilirsiniz.
MAKYAJ ÇANTASI:
Doğum sonrasında ya da hastane çıkışında makyaj yapmak istediğinizde ihtiyacınız olacaktır.
PİLATES TOPU:
Hastanelerde bulunuyor olmasına rağmen yine de alınabilir, doğum öncesi rahatlattığı söyleniyor.
BEBEK İÇİN
HASTANE ÇIKIŞ TAKIMI:
Doğumdan sonra hastaneden eve dönerken bebeğinize giydirebileceğiniz bir set kullanışlı olacaktır.
İÇ BODY:
Kıyafetlerin içerisine giydirmek için mutlaka almanız gereken bir kıyafet.
TULUM:
Tek parça giydirilmesi sebebiyle sizin için de çok kullanışlı bir kıyafet.
ÇORAP:
Doğumdan sonra bebeğinizin ayağının üşümemesi için çorap bulundurmalısınız.
AĞIZ MENDİLİ:
Belki de en çok ihtiyacınız olacak ürün ağız mendili olacaktır. Bolca bulundurmakta fayda var.
ŞAPKA:
Bebeğinizin başının üşümemesi için bu da bulundurulması gerekenlerden bir tanesi.
BEBEK BATTANİYESİ:
Bebeğinizin üşümemesi için yanınıza bir iki tane battaniye almanız iyi olacaktır.
BEBEK BEZİ:
Hastaneler bebek bezini bulunduruyor olsa da birkaç tane almanızda fayda var.
ISLAK MENDİL:
Islak mendil de en çok kullanacağınız ürünlerden birisi. Yanınızda fazlasıyla paket bulundurmalısınız.
ARABA KOLTUĞU:
Bebeğinizi eve götürürken kullanmak için yanınızda olmalı.
ANA KUCAĞI:
Bu da bebeğinizi taşımak için kullanışlı bir ürün.
ELDİVEN:
Yüzünü çizmemesi için tırnaklarını kesemediğiniz süreçte bulundurmanız gereken bir ürün.