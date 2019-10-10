Doğru highlighter uygulamasının 4 kuralı!

Makyaj yapmayı seven kadınlar highlighter uygulamalarını araştırıyor. Kadınlar için makyaj yapmanın önemi oldukça yüksektir. Highlighter için 4 önemli madde vardır. Bu maddeleri bilenler avantaj ve kolaylık elde ediyor.

1. HİGHLİGHTER UYGULANAN BÖLGELERİ ÖĞRENİN

Highlighter yüzün ön plana çıkarılıp aydınlatılmak istenen bölgelerine uygulanır. Elmacık kemikleri, burun ucu, dudak üstü çukuru, göz pınarları ve kaş altı yüzde öne çıkartılması/aydınlatılması gereken bölgelerdir. Bu yüzden highlighter bu bölgelere uygulanmalıdır.

2. HİGHLİGHTER ÇEŞİTLERİNİ ÖĞRENİN

Highlighterlar toz, krem, stick ve likit yapıda olabilir. Sıcak, soğuk ve nötr tenler için farklı renk tonlarına sahiptir. Sarı, pembe, şampanya, beyaz, mavi, mor gibi renklerde highlighterlar vardır. Simli ya da sim içermeyen yapılarda olabilirler.

3. HİGHLİGHTER UYGULAMA TEKNİKLERİ

Highlighter uygulama bölgelerine fırça veya sünger ile bölgesel olarak uygulamak önemlidir. Tüm yanağa, tüm dudak üstüne ya da tüm göze highlighter uygulanmaz. Tüm ten makyajı bittikten sonra highlighter sürülmeli ve üstünden pudra ile geçilmemelidir. Kalıcılık ve yoğun ışıltı istenirse fırça veya süngere makyaj sabitleme spreyi sıkılıp uygulama yapılmalıdır. Bu şekilde uygulanan highlighterlar yüksek ışıltı elde etmenizi sağlayacaktır. Daha aydınlık ve ışıltılı bir görünüm için likit highlighter ile fondöteninizi karıştırıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. Highlighter aynı zamanda son dönemin modası olan strobing makyaj için kullanılır yani daha ışıltılı ve ıslak ten makyajı için. Bu makyajda kullanılan highlighter simli değil sedefli olmalı ve doğal ışıltılı durmalıdır. Ayrıca strobing makyaj yapacaksınız ya hiç kontürle gölge yapmamalı ya da çok hafif yapmalısınız.

4. HİGHLİGHTER FIRÇALARI

Highlighter seçimi kadar highlighter fırçası seçimi de oldukça önemlidir. Fan fırça denilen yelpaze şeklinde olan fırçalar highlighter uygulamak içindir. Bir diğer highlighter fırçası ise pudra fırçası ve karıştırma fırçası benzeri sık kıllı ufak fırçalardır. Likit ve stick highlighterlar için küçük makyaj süngerleri de tercih edilebilir.