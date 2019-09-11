Doğal zenginlikleri fayda sağlıyor: Karadeniz yöresi!

Karadeniz'in coğrafi yapısının getirdiği doğal zenginliklerinden yapılan yemeklerinden oluşan mutfağı, zengin çeşidiyle insanları cezbediyor.

Karadeniz insanının coğrafyanın verdiği ürünlerden yaptığı çeşitli yemekler günümüzde doğal beslenme trendine uygun olarak her geçen gün değer kazanıyor.

Sebze, meyve ve ot ağırlıklı yemekler Karadeniz'i özellikle vejeteryan mutfağıyla ön plana çıkarıyor.

Karadeniz'in doğusunda yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi şehirlerin mutfağında tespit edilmiş 150-200 çeşit yemek bulunuyor. Bu yemekler birbirleriyle benzerlik gösterebiliyor.

Kara lahana, sakarca, fasulye diblesi, ısırgan otu, mısır ekmeği, muhlama ve kuymak gibi çeşitler bölgede sıklıkla tüketilen yemekler arasında yer alıyor.

KARADENİZ'İN TATLILARI DA MEYVELERDEN YAPILIYOR

Bölgeye gelen ziyaretçiler, farklı lezzetleri ilk kez tatma imkanı bulabiliyor. Kiraz ve kara yemişin soğanla kavrulması, turşu çeşitlerinin kavrularak tüketilmesi bölgeye gelen ziyaretçilerde şaşkınlık yaratıyor.

Karadeniz'in tatlıları da meyvelerden yapılıyor. Armut tatlısı, kokulu üzüm tatlısı ve kabak tatlısı gibi çeşitler genellikle tüketilen gıdalar arasında yer alıyor.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her bölümünün çok özel bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Coğrafyanın verdikleriyle gelişilebileceğini ifade eden Şahin, "Her ne kadar global dünyada artık ürün devşirmeleri ya da değişimleri çok yoğun olsa da yine aslında geriye dönüş var, kendi bölgesine has ürünlerin pazarlandığı bir yaklaşım dünyanın şu andaki en ciddiye aldığı yaklaşım." dedi.

"KARADENİZ MUTFAĞI TÜM VARLIKLARIYLA BİRLEŞİYOR"

Şahin, Karadeniz mutfağının coğrafyanın getirdiği şartlarla oluştuğunu anlatarak, "Adamın elinde sadece kara lahana varsa, sadece mısır unu varsa ne bekliyorsunuz? Kara lahana çorbasından başka ne yapabilir?" diye konuştu.

Günümüzde ise gıda ürünlerine ulaşımda geçmişteki kadar sıkıntı yaşanmadığına dikkati çeken Şahin, "Şehirlerin farklı bölgelerinden de malzeme çabuk geldiği için Karadeniz mutfağı tüm varlıklarıyla birleşiyor, doğal olarak ortaya çıkan şey zengin bir mutfak oluyor. Çok net söylüyorum geleceği olan mutfağın Karadeniz mutfağı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ET DE DEVREYE GİREBİLİR"

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç da Karadeniz'in deniz ve yaylaların oluşturduğu bir çeşitliliği bulunduğunu söyledi.

Sebzeye dayalı doğal lezzetlerin yanı sıra hayvancılığın da öne çıkabileceğini ifade eden Kakınç, "Karadeniz'in yayla lezzetleri de var, mutlaka et de devreye girebilir. Bu anlamda tabi ki tazelik sebzeler, otlar çok iyi, et bölümünün de öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya şu anda doğal beslenme yönüne gidiyor. Karadeniz'de de sanki kendi doğallığı içerisinde sağlıklı beslenme merkezi oluşturulmuş gibi." ifadesini kullandı.