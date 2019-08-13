Tüylerinizden doğal yollarla arının!

Vücudumuzun birçok noktasında yoğun tüylenme görülür. Ergenlik çağı ile birlikte artan bu durumdan, hem hijyen hem de bakım açısından arınmak isteriz. Günümüz teknolojisi ile birlikte, istenmeyen kıllar için birçok ürün ve makine bulunuyor. Fakat birçok kişi vücuda daha az zarar verdiği için doğal tüy dökme yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor.

DOĞAL TÜY DÖKME YÖNTEMLERİ

YÖNTEMLER

Bahçe Nanesi Çayı, yapılan bir araştırmaya göre bahçe nanesi çayı içmek vücutta fazla kıllanmaya neden olabilecek testosteron hormonunun azalmasına yardımcı olabilir ve hirsutizm olarak da bilinen aşırı kıllı olma durumunun tedavisinde alternatif olarak kullanılabilir.

YAPILIŞI:

1 çay kaşığı bahçe nanesini bir bardağa koyun

Üzerine kaynamış su ilave edip 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin

Demlendikten sonra ise afiyetle için ve 5 gün boyunca günde 2 kez tüketmeye çalışın

LİMON VE TUZ KARIŞIMI

Bu karışım vücuttaki kıllar alındıktan sonra uygulanır. Bir kabın içine limon sıkılıp üzerine 2 çay kaşığı da tuz eklenir. Ardından bu karışım kılların temizlendiği bölgelere uygulanır. Limon ve tuz kıl köklerine inerek köklerde zayıflamaya neden olur. Ancak bu karışımın ciltte yanma yapma riski vardır. Böyle bir durumda ise cildinizin zarar görmemesi için hemen yıkanmalıdır. Düzenli bir şekilde bu yöntem uygulanırsa tüylerde azalma ve zayıflama görülebilir.

MUZ VE YULAF EZMESİ KARIŞIMI

Eğer kuru bir cilde sahipseniz muz kıllarınızdan kurtulmanız için ideal bir malzeme olabilir. Bu amaçla kullanacağınız muz aynı zamanda yumuşak ve elastik bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur. Ancak kıllarla savaşmak için sadece muz yeterli olmayacaktır ve bu aşamada size gereken diğer malzeme yulaf ezmesidir.

YAPILIŞI:

Olgun bir muzu iyice ezin ve üzerine 1-2 çay kaşığı yulaf ezmesi ilave edin

Bu karışımı dairesel hareketlerde ovalayarak 15 dakika boyunca cildinize uygulayın

Yüzünüzü bol su ile yıkayın

Bu işlemi haftada iki kez tekrar edin

FESLEĞEN VE SOĞAN KARIŞIMI

Yemeklerinize lezzet katan soğanın, fesleğen ile bir araya geldiğinde kıllarınızda kurtulmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bu uygulamada tek dikkat etmeniz gereken soğanların içinden ince transparan zarları ayırmak olacak.

YAPILIŞI:

İki adet soğanın zarlarını ayıklayın

10-12 adet fesleğeni bu zarlar ile karıştırın ve ezin

Macun kıvamına gelince kılların üzerine uygulayın

15-20 dakika kadar bekletin

Bol su ile yıkayın

1 ya da 2 ay boyunca haftada 3-4 kez tekrarlayın

YUMURTA AKI, MISIR UNU VE TOZ ŞEKER KARIŞIMI

Öncelikle yumurta akı sarısından ayrılır ve üzerine mısır unu ile toz şeker eklenir. Elde edilen karışım tüylü bölgeye uygulanır. İyice kuruyunca bol su ile yıkanır. Haftada 4 kez uygulanarak tüylenmede azalma gözlenebilir. Özellikle yüz bölgesindeki tüylerde etkili olduğu söylenir.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ İLE HAZIRLANAN ÇAY

Düzenli olarak her gün bir bardak olarak tüketeceğiniz aslanpençesi çayı tüylerinizden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bunun için bir bardak kaynar suya bir tutam aslanpençesi ilave edin ve demlendikten sonra süzüp afiyetle için. Ancak dikkat etmeniz gereken tüm bitkisel içerikler gibi aslanpençesinin de yan etkileri olabileceğidir. Bu sebeple sizi rahatsız eden bir durum olursa kullanımı kesin.

BAKLA

Baklanın kabukları sıkılır ve elde edilen yarım çay bardağı su tüyleri aldıktan sonra ilgili bölgeye uygulanır. 30 dakika beklettikten sonra ise temizlenir. Düzenli kullanım sonrası kıl köklerini zayıflatabildiği söylenir.

SOĞAN, SARIMSAK VE SİYAH MERHEM

Bu yöntem için öncelikle 1 adet soğan köz haline gelene kadar ısıtılır. Ardından 1 diş sarımsak rendelenir ve eczanelerden tedarik edebileceğiniz siyah merhem ile rendelediğiniz sarımsak karıştırılır. Ardından bu karışım tüylü bölgelere ince bir tabaka olarak uygulanır ve bu tabakanın üzerine de köz haline getirilen soğan konulur. Bir hafta boyunca her gün uygulanan bu yöntemle istenmeyen tüylerde azalma görüldüğü iddia edilir.

Zerdeçal

Eğer uygulama yapacağınız bölgedeki kıl yoğunluğu az ise 1-2 çay kaşığı zerdeçalı su ya da süt ile macun haline getirip tüylü bölgeye uygulayabilirsiniz. 15-20 dakika boyunca ya da kuruyana kadar bekledikten sonra ise ılık su ile temizlemeniz gerekecektir. Eğer kıl yoğunluğunuz fazla ise zerdeçalı başka maddelerle karıştırmanız gerekebilmektedir.