Doğanın bir mucizesi ile genç görünmeye ne dersiniz?

Akşam Life yazarı Yasemin Miras doğal yollarla genç kalmanın sırlarını paylaştı. Bayramında yaklaşmasıyla evde pratik ve maliyete girmeden genç kalmak için yapılacakları anlattı. Güzelleşmek için bir dünya para ödediğimiz pahalı kremleri, losyonları, vitamin takviyelerini şimdi bir kenara bırakma zamanı...

09 Ağustos 2019 Cuma 09:24
09 Ağustos 2019 Cuma 09:24
Doğanın bir mucizesi ile genç görünmeye ne dersiniz"

Doğanın bir mucizesi olan kemik suyuyla  gençleşmeniz mümkün. Kısık ateşte uzun süre pişirmek, kolajen, glutamin, prolin, glisin gibi çok kıymetli bileşen ve aminoasitlerin açığa çıkmasını sağlıyor.

Güzelleşmek için bir dünya para ödediğimiz pahalı kremleri, losyonları, vitamin takviyelerini şimdi bir kenara bırakma zamanı. Doğanın bir mucizesi olan kemik suyuyla daha da genç görünmeye ne dersiniz? 

Hatta biraz daha eskiye gidersek atalarımız kemik suyunu avladıkları hayvanların yiyemedikleri parçalarını değerlendirmek için icat etmişler. Kemik suyunu kıkırdak, kemik, ilik, deri, bağ dokuları gibi parçaları önce kaynatıp sonra çok kısık ateşte çok uzun süre pişirerek elde etmişler. Kısık ateşte uzun süre pişirmek, kolajen, glutamin, prolin, glisin gibi çok kıymetli bileşen ve aminoasitlerin açığa çıkmasını sağlıyor. 

SADECE BİR KASE YETERLİ

Sıkı bir cilde sahip olmak için kozmetik ürünlere ya da estetik operasyonlara başvurmanıza gerek yok..

Günde içilecek 3 bardak kadar (bir kase) kemik suyunun cildi onarıp pürüzsüz görünmesini sağlar.

Kolajen ve kıkırdak zengini kemik suyu tüketmek hem ucuz hem de daha etkili.

Doğal kolajen içeren kemik suyu cildi onarıyor, kırışıklıkları yok ederek gençleştiriyor..

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

KAHVE, ÇİKOLATA 

Kahve ve çikolata reflüyü tetikleyerek sindirimi zorlaştıran gıdaların başında geliyor. Bu besinlerin barındırdıkları bazı maddeler yemek borusundaki alt ucu gevşettiği için şikâyetlerinin artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bayram boyunca özellikle reflüye eğilimi olan kişilerin bu ürünleri tüketirken dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca gece yatmadan önce yemek yememeye özen göstermek de şikâyetlerin kontrol altına alınmasını sağlar. 

KIZARTMALAR 

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan kızartmalar bayram sofralarında da başköşede yerini alıyor. Ancak besinler kızartıldığında hem sindirimi zorlaşıyor, hem de birtakım kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle besinleri kızartmak yerine, fırında ya da haşlayarak pişirmeyi tercih etmek gerekiyor. 

GAZLI İÇECEKLER 

Sindirimi rahatlatacağı düşüncesiyle gazlı içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Bu ürünler hem doğal değil, hem de sanılanın aksine sindirimi rahatlatmıyor, aksine bünyemizde gaz oluşumunu artırıyor. 

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