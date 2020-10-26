Doğal nar ekşisi nasıl yapılır?

Nar ekşisi salatalardan yemeklere kadar mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki, "Nar ekşisi nasıl yapılır hiç düşündünüz mü?" İzmir’in Aliağa ilçesinde başlayan nar hasadı ile birlikte elde edilen organik nar ekşisi yapımına başlandı. İşte doğal nar ekşisi tarifi...

İHA'da yer alan habere göre İzmir Sanayi kenti Aliağa’da yetişen narlar tadıyla dillere destan olurken, ev kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek için her yıl kış öncesi yaptığı nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.

Çıtak Mahallesi kadınlarının bin bir emekle ürettiği nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu, birçok zahmetli süreci içeriyor. Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması hâline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor.

NAR EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

Bölgede ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor.

Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Ezerek çıkardıkları nar suyu, koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor.

Yaklaşık 10-15 kilogram nardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi, soğutularak plastik damacanalara konuyor.

Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor.

“TESCİLLİ YAPILDI, DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"



Çıtak Mahallesinde yıllardır atalardan kalma yöntem ile nar ekşisi ürettiklerini vurgulayan mahalle muhtarı Üstün Güleç, insanların yeniden geleneksel ve doğal gıdalara yöneldiklerini, nar ekşisinin pek çok rahatsızlığa iyi geldiği gibi yemek ve salatları tatlandırdığını söyledi.

Köylerinde uzun yıllardan beri süre gelen nar ekşisinin her evde tamamen doğal olarak kaynatıldığını, özellikle virüs salgınından sonra çok fazla rağbet gördüğünü belirten belirten Güleç, "2020 yılı nar sezonumuz başlamıştır. Nar ekşimizle ünlü Çıtak Mahallemiz 100 yılı geçkindir bu işi yapmaktadır. Nar ekşimizi çevre illerden, çevre köylerden, çevre ilçelerden almaya gelirler. Köyümüz yeşillik ve narıyla ünlü bir köydür. Nar ekşilerini imece usulü ile komşularımızla birlikte hep beraber sırayla yapıyoruz. Kilosunu 45-50 liraya satıyoruz. Aliağa Belediyesi tarafından tescillini yaptırdık. Bir patent için müracaatımız olacak. Çıtak Nar Ekşisi olarak isim hakkı alacağız." dedi.