Doğal güzelliğin 5 sırrı!

Doğal güzelliğe sahip olmanın sırları araştırılan konuların başında geliyor. Birçok insan kendisini beğenmediği fiziksel yönlerini düzeltmek adına estetik müdahaleyi tercih ediyor. Estetiğe gerek kalmadan doğal yöntemlerle güzel kalmanın da sırları mevcut. Doğal güzellik için gerekenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

PÜRÜZSÜZ BİR YÜZ

Doğal güzellik dediğimizde herkesin aklına ilk gelen şey ışıl ışıl ve pürüzsüz bir yüzdür. Evinizde uygulayacağınız birkaç basit yöntemle cildinizi sivilce ve aknelerden arındırmanız mümkün. Yüzünüz için bu süreçte size yardımcı olacak en önemli iki konu şüphesiz ki maske ve peelingler. Yapacağınız düzenli peeling ile birlikte yüzünüzdeki kirden ve kapalı gözeneklerden kurtulabilirsiniz. Bunun yanı sıra su bazlı maskelerle cildinizi nemlendirebilirsiniz.

DOĞAL YAĞLAR

Bitkisel özlü doğal yağlar, doğal bir güzellik için en önemli yardımcılarınızdır. Duştan sonra cildinize süreceğiniz Hindistan cevizi yağı ile gün boyu cildiniz nemli ve yumuşacık kalacaktır. Kulak çubuğu ile kirpik diplerinize ve kaşlarınıza uygulayacağınız badem yağı ile ise kirpik ve kaşlarınızın beslenmesini ve uzamasını da kolaylaştırabilirsiniz. Kuru bir cildiniz varsa her gece yatmadan önce cildinize uygulayacağınız kayısı çekirdeği yağı ile nemli ve ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz.

GÖZALTI MORLUKLARI

Uykusuzluk, alerji, genetik faktörler gibi birçok nedenler gözaltlarımızda mor halkaların oluşmasını sağlamaktadır. Elbette kimsenin hoşuna gitmeyecek olan bu sonucu bazı bitkisel çözümlerle ortadan kaldırmamız ya da minimuma indirmemiz mümkün. En basit ve akla ilk gelen yöntem patates ve salatalıktır. Salatalığı yuvarlak bir biçimde dilimlenmiş, patatesi ise rendelenmiş bir şekilde göz çevrenize uygulayabilirsiniz. (Sularını çıkarıp, pamukla uygulamanızda mümkün.)

SAĞLIKLI SAÇLAR

Doğal bir güzelliğe güçlü, parlak ve sağlıklı saçlarla sahip olabilirsiniz. Yumurta akı, bal, zeytinyağı ve saç bonesi gibi kolay ve evde ulaşabileceğiniz bir tarifle saçlarınızın parlak ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bir adet yumurtanın beyazı, bir yemek kaşığı bal ve bir çorba kaşığı zeytinyağını yaklaşık beş dakika boyunca (tamamen kremsi bir doku elde edene kadar) çırpın. Nemli saç diplerinize ve ve nemlendirmiş olduğunuz saçınıza uygulayın. Boneyi saçınıza taktıktan itibaren 30 dakika bekleyin ve soğuk su ile duruladıktan sonra şampuanla saçlarınızı yıkayın.

YUMUŞAK ELLER

Yumuşak ve ışıl ışıl ellere sahip olmak için yapacağınız maskelerden önce ellerinizi bir peeling yardımıyla ölü deriden arındırmalısınız. 3 yemek kaşığı şeker ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını bir kapta karıştırın. Ellerinize masaj yaparak uyguladığınız karışımı 2-3 dakika bekletip durulayabilirsiniz. Doğal güzellik yöntemleriyle ellerinizi güzelleştirmek istiyorsanız evde uygulayacağınız basit el maskeleri de işinizi görecektir. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı yulafı bir kapta karıştırın ardından ellerinize masaj yaparak uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.