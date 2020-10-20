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20 Ekim 2020 Salı 10:05 | Son Güncelleme:

Doğada kendiliğinden yetişen davulga sivilceleri yok ediyor

Doğada kendiliğinden yetişen davulga sivilceleri yok ediyor
IHA

Bursa'da yetişen davulga, ağız yaralarına, ciltteki sivilcelere ve aknelere iyi geliyor. Dağ çileği olarak da bilinen C vitamini deposu davulganın faydaları haberimizde.

Doğadaki vitamin deposu meyveler doğal şifa anlamına geliyor. Bunlardan biri de çam ormanlarında yetişen davulga. Peki, davulga neye iyi geliyor? İşte dağ çileği de denen davulganın faydaları...

İHA'da yer alan habere göre denize nazır çam ormanlarında yetişen ve bin bir derde deva olan davulga, toplayanı kısa sürede zengin ediyor.

Bursa’nın ormanlarında yetişen ve yeni olgunlaşmaya başlayan davulga meyvesini toplamak için vatandaşlar ormanlara akın etmeye başladı. 

DAVULGANIN FAYDALARI

Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor.

ORMANLARDA KENDİ KENDİNE YETİŞİYOR

Ormanlarda kendi kendine yetişen davulgayı toplayan vatandaşlar, bu meyveyi pazarda kilosu 18 liradan satıyor. Lezzetli olduğu kadar faydalı da olan meyve vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Ekim ayında toplanmaya başlayan meyve, ocak ayına kadar ormanlarda bulunabiliyor. Günde 30 kilometre ormanlarda yürüyen vatandaşlar yüzlerce kilo davulga meyvesi toplayabiliyor.

KİLOSU 18 LİRA

Her yıl ormanlarda davulga meyvesi toplayarak sattığını ifade eden Mehmet Yılmaz, "Bu meyve denizi gören ormanlarda yetişiyor. Kendi kendine yetişiyor. Tamamen organiktir. Ekim ayında toplanmaya başlanır. Ocak ayına kadar toplanabilir. Çok faydalı bir meyvedir. Bir kişi çok olan bölgeye giderse günde 100 kilo toplayabilir. Bu meyvenin kilosunu pazarda 18 liradan satıyoruz." dedi.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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