Doğada kendiliğinden yetişen çördük meyvesi şifa oluyor

Çördük meyvesini hiç duydunuz mu? Çördük Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen bir meyve. Kalpten göz sağlığına kadar birçok yararı olduğu belirtilen bu meyveden hoşaf ve pekmezin yanı sıra turşu da yapılıyor. Halk arasında ahlat olarak da bilinen çördük meyvesinin faydaları haberimizde.

İHA'da yer alan habere göre Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen çördük meyvesinin insan vücuduna faydası olmasının yanı sıra, fazla ve aç karnına tüketildiğinde ise kabızlığa ve kalp sıkışmasına neden oluyor.

ÇÖRDÜK MEYVESİ NEYE İYİ GELİR?

Halk arasında ahlat olarak da bilinen bu meyve doğada kendiliğinden yetişiyor. Çördük meyvesinin kalp başta olmak üzere göz, böbrek, bağırsak gibi bir çok organa yararı olduğu biliniyor. Kabızlığa iyi geldiği ve ishal durdurucu olarak düşünülen meyvenin fazla tüketilmesi ise vücuda zarar veriyor.

Meyvenin ham olarak ve aç karnına yenmesi kabızlığa yol açarken fazla tüketilmesi ise kalp sıkışmasına neden oluyor. Çördük meyvesi dalında kahverengini aldığı zaman toplanıyor.

Hoşaf ve pekmez yapılmasının yanı sıra yeşil olanları ise genelde turşu yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Tezgahlarda yer alan Çördük meyvesinin kilogram fiyatı ise ortalama 10 Lira.

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR



Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze ve meyve hali esnafından Ethem Yıldız, meyvenin olgunlarının kahverengi olduğunu ve kendiliğinden yetiştiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

“Çördük çok güzel bir meyvedir. İnsan vücudunda direnci artırır, bağırsakları çalıştırır. İltihap gidericidir. Bu meyvenin turşusu oluyor. Sade kendisi meyve olarak da yenir. Bu armudu yemek isterseniz yeşilini değil çünkü yeşili ham olduğu için yenmez. Aç karnına yenirse bağırsaklara zarar verir, insanı kabız yapar. Olgunlarının kahverengi bir rengi vardır. Lokum gibidir. Tabi yemeyen bunu bilmiyor. ’Bu ne’ diye soruyorlar. Çördük veya Ahlat derler. Bu meyvenin turşusu oluyor, reçeli oluyor. Bazıları kurutuyor komposto olarak kullanıyor. Ağustos ayı gibi Sivas’ın çevre köylerinde oluyor. Ormanlık alanda Rabbimin verdiği suyla büyüyor. Hiç bir katkı olmadan yetişiyor.’’

KORONAVİRÜS BU MEYVEYİ DE VURDU



Yıldız, koronavirüs sebebiyle meyveye olan rağbetin düştüğünü dile getirerek, şunları söyledi: