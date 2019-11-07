Van'ın meşhur lezzeti: Doğaba yemeği nasıl yapılır?
“Doğaba nasıl yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya meraklı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir Van mutfağının lezzetlerinden biri olan Doğaba, yöresinde sık sık tüketilen bir yiyecektir. Zengin bir yemek kültürüne sahip olan Van’da her damak tadına hitap eden lezzetlerle karşılaşmak mümkündür. Bunun sebebi ülkemizin en eski yerleşim yerlerinden biri olması ve çok eski zamanlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıdır.
Doğaba, içeriği sayesinde oldukça faydalı bir yemektir. Doğaba yemeğini Van’da yemek oldukça farklı bir deneyim olacaktır ancak vereceğimiz tarif sayesinde en az Van’daki kadar lezzetli olacaktır. Sevdiklerinize hazırlayacağınız sofralar için de oldukça iyi bir seçim olacaktır. Eminiz ki misafirleriniz bu yöresel lezzete bayılacaktır. Doğaba içerik olarak çok fazla malzeme bulundurduğu için aynı zamanda tok tutan bir yemektir. Vereceğimiz tarifle yaptığınız takdşrde sofralarınıdan eksik etmek istemeyeceksiniz.
DOĞABA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
750 gr kemikli et (kol veya kaburga)
10 su bardağı su
500 gr süzme yoğurt
1 yumurta
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
Nane
Kekik
Kırmızı pulbiber
Tuz
KÖFTE MALZEMESİ
250 gr kıyma
1 çay bardağı pirinç
Nane
Kekik
Karabiber
Tuz
DOĞABA NASIL YAPILIR?
Bazı yemek tarifleri fazlaca zaman ve emek ister. Bu da onlardan biri.
Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün yıkayıp süzün. Orta boy bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. Buğdayı ve kemikli eti ilave edip kısık ateşte pişirin.
Köfte için; pirinci 20 dakika sıcak suda bekletin. Süzüp robottan geçirin. Kıyma, tuz ve baharat ekleyip yoğurun. Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak yuvarlayın. Süzme yoğurdu bir kaba alın. Yumurta ve unu ekleyip çırpın. Biraz su ekleyip boza kıvamında bir karışım elde edin. Yoğurtlu karışımı etli buğdaya ilave edin. Kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyip pişirin. Tencereyi ocaktan alın.
Tavada 2 kaşık tereyağını kızdırın. Tuz ve baharat ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.