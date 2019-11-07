Van'ın meşhur lezzeti: Doğaba yemeği nasıl yapılır?

Doğaba, içeriği sayesinde oldukça faydalı bir yemektir. Doğaba yemeğini Van’da yemek oldukça farklı bir deneyim olacaktır ancak vereceğimiz tarif sayesinde en az Van’daki kadar lezzetli olacaktır. Sevdiklerinize hazırlayacağınız sofralar için de oldukça iyi bir seçim olacaktır. Eminiz ki misafirleriniz bu yöresel lezzete bayılacaktır. Doğaba içerik olarak çok fazla malzeme bulundurduğu için aynı zamanda tok tutan bir yemektir. Vereceğimiz tarifle yaptığınız takdşrde sofralarınıdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

DOĞABA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

750 gr kemikli et (kol veya kaburga)

10 su bardağı su

500 gr süzme yoğurt

1 yumurta

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

Nane

Kekik

Kırmızı pulbiber

Tuz

KÖFTE MALZEMESİ

250 gr kıyma

1 çay bardağı pirinç

Nane

Kekik

Karabiber

Tuz

DOĞABA NASIL YAPILIR?

Bazı yemek tarifleri fazlaca zaman ve emek ister. Bu da onlardan biri.

Buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün yıkayıp süzün. Orta boy bir tencerenin yarısına kadar su doldurun. Buğdayı ve kemikli eti ilave edip kısık ateşte pişirin.

Köfte için; pirinci 20 dakika sıcak suda bekletin. Süzüp robottan geçirin. Kıyma, tuz ve baharat ekleyip yoğurun. Köfte harcından fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizi ıslatarak yuvarlayın. Süzme yoğurdu bir kaba alın. Yumurta ve unu ekleyip çırpın. Biraz su ekleyip boza kıvamında bir karışım elde edin. Yoğurtlu karışımı etli buğdaya ilave edin. Kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyip pişirin. Tencereyi ocaktan alın.

Tavada 2 kaşık tereyağını kızdırın. Tuz ve baharat ekleyip karıştırın. Hazırladığınız sosu yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.