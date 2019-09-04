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DNA modeli nasıl yapılır?

DNA modeli nasıl yapılır"

DNA insan yapısını oluşturan bir yapıdır ve herkesin bilmesi gerekir. Genellikle ilk okulda öğretilir bu konular. Görsel hafıza her zaman işitsel hafızadan daha etkilidir. Onun için görsel hafızaya yönelik DNA modeli yapılır. İşte, herkes “DNA modeli nasıl yapılır?” sorusunun cevabını merak etmektedir. DNA modeli için basit işlemler gereklidir.

DNA modeli ilkokul çocukları için bu sistemin öğretilmesi açısından önemlidir. Ayrıca lise derslerinde de kullanılmaktadır. Peki bu “DNA modeli nasıl yapılır?” herkes bunun cevabını sorgulamaktadır. “DNA modeli nasıl yapılır?” merak ediliyor ama bu kolay bir yöntemdir. DNA modeli insanların merak ettiği önemli konular arasındadır.

TEORİK BİLGİ:

DNA hücreyi yönetir. Kalıtsal bilgilerimiz burada kodlanmıştır. DNA'nın yapısı ile ilgili olarak ilk modeli oluşturan kişiler James Watson ve Francis Crick'tir. DNA'yı sarmal bir merdivene benzetmişlerdir.

GEREKLİ MALZEMELER:

1. Tahtadan kesilmiş bloklar (20 adet)
2. 15x15 boyutunda tahta
3. Renkli fon kağıdı
4. Boya kalemleri
5. Kuvvetli Yapıştırıcı

DNA MODELİNİN YAPILIŞI:

Tahta bloklar üzerine renkli kağıtlar yapıştırılır. Yapıştırırken adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleri temsil eden kısımların farklı renkte olması sağlanır. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde bulunmalıdır. En alta 15x15 boyutunda tahtadan kestiğimiz kısım yerleştirilir. Üzerine yapıştırıcı ile ilk blok yapıştırılır. İkinci blok sağa doğru 30° açı yapacak şekilde yapıştırılır. Her blok sağa 30° açı yapacak şekilde yapıştırılır. Blokların yapıştırılması tamamlandığında resimdeki şekil ortaya çıkacaktır.

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