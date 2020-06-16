Diyetinize uyacak nefis tarif: Deniz börülcesi salatası! Deniz börülcesinin faydaları nelerdir?

Yaz mevsiminde deniz börülcesi salata tarifi merak ediliyor. Deniz kenarına yakın deniz suyunun gel git yaptıktan sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen kendinden tuzlu, yabani bir bitki olan deniz börülcesi birçok kişi için vazgeçilmez. İzmir'de hem salata hem de meze olarak tüketilen deniz börülcesinin birçok faydası da bulunuyor. İşte deniz börülcesi salatası tarifi ve deniz börülcesinin faydaları...

DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1 bağ deniz börülcesi

Yarım limon suyu

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI YAPILIŞI

Deniz börülcelerinin çamurlu olan kök kısımlarını kesin, kalanları iyice yıkadıktan sonra yumuşayıncaya kadar, tencerenin kapağını kapatmadan haşlayın.

Haşladıktan sonra, hem soğumaları için, hem de yeşil renklerini kaybetmemeleri için çok soğuk sudan geçirin. Börülcelerin içindeki sert dalları sıyırarak ayıklayın.

Zeytinyağı, limon ve ezilmiş sarımsakla hazırlanan sosla servis ettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Nar ekşisi sevenler sosa nar ekşisi de ilave edebilir.

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI

Sindirim problemlerine iyi gelir.

Kilo vermek için diyetlerde kullanılır. Çünkü metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi verir.

Vücutta cilt hücrelerini yeniler.

Karaciğere faydalıdır.

Tuzlu bir bitki olduğundan vücuttaki tuz eksikliğini giderir. Tuz oranını dengeler.