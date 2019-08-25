Diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!

Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler çağımızda en dikkate alınması gereken konular arasındadır. Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları; karbonhidrat ve yağlı gıdaları karıştırmamaya özen göstermeli, bol su tüketmeli ve en önemlisi sağlığınızı riske atacak diyetlere itibar etmemelisiniz. Diyetlerin kişiye özel olduğunu belirtmek ile birlikte diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenleri derlediğimiz aberimiz sizlerle…

İŞTE DİYET YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Diyet yapmak özveri istiyor. Yanlış bilgilendirmeler ya da yapılan küçük hatalar diyetin etkisini azaltıyor, devamlılığına engel oluyor. Bu yüzden diyet yaparken dikkat etmen gereken 13 basit ama temel maddeye göz atmanda fayda var.

Sağlığını riske atacak diyetlere itibar etmemelisin.

“1 haftada 10 kilo verdiren diyet listesi”, “1 günde 3 kilo vermek ister misin?” gibi düz mantıkta akla yatmayan, vücudu hızlı reaksiyona sokacak, bünyenin ritmini bozacak diyet programlarına kesinlikle itibar etmemelisin.

Kendini çok fazla sınırlandırmamalısın.

Diyette zorluk çekilen besin veya öğünde, muadili araştırılarak tüketilebilir. Bu kısımda diyetisyenine danışarak, muadil besini tüketebilirsin.

Su tüketimini unutmamalısın.

Vücudunun toksinleri atabilmesi ve sindirim enzimlerinin yeteri kadar çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Bu yüzden yeteri kadar su tüketmelisin. Bu oran başlangıç için 1,5-2 litre olabilir. Tüketmen gereken su miktarı kilo, cinsiyet, yaş ve fiziki aktiviteye göre değişebilir. Bu yüzden, su tüketimi konusunda diyetisyeninden de yardım alabilirsin.

Karbonhidrat ve yağlı gıdaları karıştırmamaya özen göstermelisin.

Vücut enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü, öğünlerde tüketilen besinlerdeki karbonhidratlardan karşılar. Fakat bir kısmını da, aynı öğünde yenilen yağlı gıdalardan karşılamak için depolar. Bu yüzden karbonhidrat ve yağlı gıdaları, kesinlikle beraber tüketmemelisin.

Unutma: Doğru diyet, aç bırakmaz.

Doğru diyet öğün atlatmayan ve aç bırakmayan diyettir. Aynı zamanda kişinin yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, aktivite gibi özelliklerine entegre olan ve ihtiyacı en iyi şekilde karşılayanıdır.

Besin tüketimini farkındalık ile yapmalısın.

Genellikle besinler, belirli bir farkındalıkla tüketilmiyor. Bu yüzden yemek yemeye başladıktan 20 dakika sonra beyine “Ben doydum” sinyalleri gidiyor. Eğer yemek çok kısa sürüyorsa; yemek bittiği halde kendini tok hissetmeyebilir ve daha fazla yemek yemek isteyebilirsin. Bu da bir yandan diyetini bozarken, bir yandan da kilo almana sebebiyet verebilir.

Besinleri tüketirken bol bol çiğnemelisin.

Besinleri tüketirken, çiğneme işlemini iyi bir şekilde yerine getirdiğinden emin olmalısın. Çünkü iyi çiğnenen besinler kolay sindirilir.

Kahvaltını çok iyi yapmalısın.

İyi bir kahvaltı gün içerisindeki abur cuburların önünü keser, metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar ve gün boyunca tok tutar. Eğer iyi bir kahvaltı etmezsen, gün içerisinde küçük ve gereksiz besinler tüketmek zorunda kalabilirsin. Bu da diyetinin bozulmasına neden olabilir.

Diyetler kişiye özeldir!

Diyet sürecinde mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır. Kaynağı belli olmayan diyet programları sağlığını tehlikeye atabilir. Bu yüzden diyetisyenle görüşerek, var olan durumun hakkında yeteri kadar bilgi edinmen gerekir.

Akşam 19.00’dan sonra yemek yemeye ara vermelisin.

19.00’dan sonra tüketilen besinlerin hazmı oldukça zordur. Akşam saatlerindeki hareketsizlikle beraber, bu hazım daha da zorlaşacaktır. Bu yüzden akşam saatlerinde yemek yemeye ara vermelisin.

Stres demek, daha fazla kilo demek!

Stres seviyesi yüksek olduğu zaman, vücudun beynine tatlı besinler tüketmesi gerektiğini söylemeye başlar. Stres, kortizol hormonunun fazla üretimine sebep olurken, kortizol hormonu da tatlı yemen konusunda seni teşvik eder.

Her zaman ilk siparişi sen vermelisin.

Bir restorana gidildiği zaman ilk siparişi sen vermelisin. Bu “Acaba ne söylesem?” hengamesinde, aklının kaymasını, arkadaşlarının siparişlerinden etkilenmeni büyük oranda engelleyecektir.

Tek besin grubuna odaklı diyetlerden uzak durmalısın.

Örnek vermek gerekirse “protein diyeti” veya “muz diyeti”. Bu tarz diyetler hızlı bir şekilde kilo kaybettirebilir fakat metabolizmanın bozulmasını da beraberinde getirir. Tüm gıda gruplarından yeteri miktarlarda tüketilmelidir. Bu konuda da en iyi bilgiyi, diyet için mevcut özelliklerini bilen bir diyetisyenden alabilirsin.