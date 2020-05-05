Diyet listelerinin en sevilen sebzesi: Kabak

Kabağın faydaları merak ediliyor. Mayıs ayının gelmesiyle sebze ekim zamanı da başladı. Bu süreçte en çok merak edilen sebzelerin başında kabak geliyor. Kabak yemekleri nelerdir? Kabak ne zaman ekilir? Kabağın faydaları nelerdir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ana yurdunun Kuzey Amerika olduğu sanılan kabak, ülkemizde de hemen hemen her yerde bol miktarda yetişmektedir. Diyet listelerinde de yer alan kabağın faydaları saymakla bitmiyor. Kabak kolay sindirilen bir sebzedir. Bu özelliğinden dolayı hasta ve yaşlı kişilerin diyetinde sıkça yer alır. Kabak, başta akciğer kanseri olmak üzere, kansere yakalanma riskini azaltır. Ayrıca kabak; yemek borusu, mide, mesane (idrar torbası), gırtlak ve prostat kanserlerine yakalanma riskini azaltmaktadır. Kabağın olgun ve taze çekirdekleri, aynen tatlı kabaklarınınki gibi hiçbir zehirli madde içermedikleri halde bedendeki tenya ve diğer kurtları düşürücü etkiler taşımaktadır: Bunun için kabuğu soyulmuş ama kavrulmamış çekirdeklerinden yetişkinlere günde 50- 100 gr, çocuklara 30- 40 gr aç karnına yedirilir.

KABAK YEMEKLERİ NELERDİR?

Kabak, mutfakta salatasından yemeklere kadar çok sevilen sebzelerden biridir. Kabakla yapılabilecek yemekleri isimleri şu şekildedir: Mücver, kabak salatası, fırında kıymalı kabak, fırında peynirli kabak, kabak graten, kabak çorbası, kabak dolması, kabak köftesi...

KABAK NASIL BİR BİTKİDİR?

Ülkemizin hemen her yerinde yetiştirilen otsu kabak bitkisinin, boyu birkaç metre uzayabilen köşe kesitli sürüngen bir gövdesi vardır. Bu gövdenin üzerinde, diken gibi sert tüyler ile bitkinin tutunmasına yarayan sülükleri bulunur. Bitkinin yaprakları iri, kaba ve diken gibi tüylerle kaplıdır. Tek evcikli sarı renkli çiçeklerinde, çanak ve taç yapraklarının dibi bitişiktir. Bitkinin kabak adı verilen meyvesi etli ve suludur. İçinde kabak çekirdeği denilen tohumları yer alır.

KABAK NERELERDE KULLANILIR?

Kabak, taze sebze olarak çeşitli sadeyağlı, zeytinyağlı ve etli yemekleri yapılan bu meyvenin iyice olgunlaşmış olan tohumları çıkarılıp kavrularak çerez olarak tüketilir. Ayrıca bazı yörelerde kabağın erkek çiçekleri toplanıp dolma yapımında asma yaprağı gibi kullanılır. Tatlı olarak da kışlık kabak adı altında yetiştirilen çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde süs amaçlı kullanılan kabak çeşidi yetiştirilmektedir.

KABAK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ülkemizde kabaklar yazlık, kışlık ve süs kabakları olarak gruplandırılmaktadır. Yazlık kabaklar içinde Sakız, Girit, Su ve Asma kabağı yer almaktadır. Kışlık kabaklar ise Bal, Kestane ve diğer iri kabaklardan oluşmaktadır.

TOPRAK İSTEĞİ NASILDIR?

Kabaklar toprak isteği bakımından çok seçici olmamakla beraber çok ağır ve kumlu toprakları sevmez. Derin, geçirgen, su tutma kabiliyeti çok iyi organik ve mineral maddelerce zengin tınlı topraklarda en iyi mahsul ve tohum alınır. Kumlu topraklarda erkencilik sağlanır. Toprak pH’sı 6-7 civarında olmalıdır.

Kabak, ılık ve sıcak iklimlerin bitkisidir. Soğuklardan korkar. Sıcaklık -2, -3 derecelere düştüğünde donar ve ölür. Kabak tohumlarının normal çimlenme gösterebilmesi için toprak sıcaklığı 10-12 derece olmalıdır. Kabak bitkisi yazın çok sıcak ve kurak hava koşullarından da hoşlanmaz. İlkbahar ekiminde tohumlar geciktirilmeden yerlerine ekilmeli, hasat dönemi çok sıcaklara bırakılmamalıdır. Sonbahar ekimi ise ağustos içinde ya da eylül ayı başında yapılmalıdır.