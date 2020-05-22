Diyabet hastası çocukları virüsten koruma yöntemleri

Diyabet hastası çocukların koronavirüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiği merak ediliyor. Bu noktada aileleri uyaran uzmanlar, diyabet hastası çocukların yeni tip koronavirüse (Covid -19) yakalanma riskinin normal popülasyona benzer olduğunu söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Özlem Sangün, korona virüs enfeksiyonu ile ilgili her gün yeni bilgiler öğrendiklerini söyleyerek, şu şekilde konuştu:

‘’Bugüne kadar edinilen tecrübelere göre, enfeksiyon yaklaşık yüzde 85 oranında hafif ya da asemptomatik geçmekte ve gençlerde daha hafif seyretmektedir. Covid-19 enfeksiyonunun en sık belirtileri ateş, öksürük, halsizlik, solunum zorluğu olmakla birlikte sinir sistemine ait bulgular, tat ve koku alma ile ilgili sorunlar ya da deri döküntüleri de gözlenebilmektedir. Çocuklarda sadece ishal, kusma, huzursuzluk gibi belirtiler ile seyretmesi de mümkündür. Erişkinlerde diyabet, hipertansiyon, kalp-akciğer hastalıkları, bağışıklık yetmezliği olan hastalarda daha ağır seyrettiği ifade edilen bu hastalık bazen bilinen hiçbir sorunu olmayan genç bireylerde de ölümcül olabilmektedir. Dolayısıyla enfeksiyondan korunmak, izolasyon önlemlerini tam olarak yerine getirmek, kalabalık alanlarda maske takmak, sık el yıkamak ya da etkin bir el dezenfektanı kullanmak, dengeli beslenmek ve iyi uyumak, yaşı genç ve hiçbir sağlık sorunu olmayan bireylerde de büyük önem taşımaktadır.’’

Diyabet hastası çocukların yeni tip koronavirüse (Covid -19) yakalanma riskinin normal popülasyona benzer olduğunu ancak kötü kontrollü diyabeti ya da obezitesi olan çocuk hastalarda daha ağır seyrettiğini kaydeden Doç. Dr. Sangün, ‘’Bugün için “iyi kontrollü diyabet” olarak ifade ettiğimiz kan şekeri seyri düzgün olan diyabetli çocukların, Covid-19 enfeksiyonuna daha çok yakalandıklarını ya da hastalığı daha ağır geçirdiklerini söylemek mümkün değildir. Ancak kötü kontrollü diyabeti ya da ağır obezitesi olan çocukların hastalığı daha ağır geçirmeleri söz konusu olabilir. Bu nedenle diyabetli çocuklarımızın kan şekerlerini düzeni takip ederek hedef aralıkta tutmaları, beslenme düzenine uyum göstermeleri ve mümkün olduğunca ev içi egzersizlerini yaparak sağlıklı kalmaları büyük önem taşımaktadır. Çocuğa bakım veren ebeveynler bu dönemde çocuğu desteklemeli, ev içi düzenin sağlanmasına özen göstermeli, kaygı düzeyini azaltıcı, sakin ve olumlu bir tavır içinde olmalıdır. Çocuğun virüs enfeksiyonu ve sosyal izolasyon ile ilgili aklına gelebilecek soruları yaşına uygun olarak yanıtlanmalı, kaygı düzeyinin artmaması sağlanmalıdır.’’ diye konuştu.

Diyabetik hastalarda her enfeksiyon sırasında kan şekerlerinin dalgalanmalar gösterebileceği ifade eden Doç. Dr. Özlem Sangün, şunları kaydetti: