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  3. Dışarıdan alınan süt koronavirüse sebep olur mu?

Dışarıdan alınan süt koronavirüse sebep olur mu?

Dışarıdan alınan süt koronavirüse sebep olur mu"

Dışarıdan alınan süt koronavirüse sebep olur mu? gibi sorular son günlerde merak ediliyor. Özellikle çocukları için her gün süt alan anneler, sütün bu salgında nasıl tüketilmesi gerektiğini araştırıyor. İşte detaylar…

Dışarıdan alınan sütler koronavirüse sebep olur mu? Koronavirüs önlemleri neler? merak ediliyor. Koronavirüs salgını korkusu artık birçok insanda obsesif düzeyde olmaya başladı. Herkes yediği yemekten, meyveden şüphelenir oldu. Öncelikle panik olunmaması gerektiğini belirten uzmanlar, kaynatılan şeylerde kesinlikle virüs söz konusu olmadığını belirtiyor. Yoğurdun evde yapılmasının sağlık için daha faydalı olduğunu belirten uzmanlar, sütlerin güvenle alıp kaynatılarak içilmesi durumunda herhangi bir şey olmayacağını belirtiyor.


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