Dışarıdan alınan süt koronavirüse sebep olur mu?

Dışarıdan alınan sütler koronavirüse sebep olur mu? Koronavirüs önlemleri neler? merak ediliyor. Koronavirüs salgını korkusu artık birçok insanda obsesif düzeyde olmaya başladı. Herkes yediği yemekten, meyveden şüphelenir oldu. Öncelikle panik olunmaması gerektiğini belirten uzmanlar, kaynatılan şeylerde kesinlikle virüs söz konusu olmadığını belirtiyor. Yoğurdun evde yapılmasının sağlık için daha faydalı olduğunu belirten uzmanlar, sütlerin güvenle alıp kaynatılarak içilmesi durumunda herhangi bir şey olmayacağını belirtiyor.